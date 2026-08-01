Израильские военные разгромили деревню на Западном берегу Иордана, есть раненые и задержанные

Израильские военные провели рейд в палестинской деревне Таль на оккупированном Западном берегу реки Иордан в то время, как к населенному пункту направились более 100 израильских поселенцев. В результате операции по меньшей мере один палестинец был ранен, еще по меньшей мере трое задержаны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам местных жителей, израильские военные закрыли въезды в деревню и применили силу против палестинцев. В то же время журналисты Reuters стали свидетелями того, как поселенцы выносили имущество по меньшей мере из одного палестинского здания, пока израильские военные наблюдали за этим.

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В свою очередь израильские военные заявили, что вошли в район, чтобы разогнать поселенцев и эвакуировать их.

После столкновений в деревне продолжаются рейды и аресты

По словам вице-президента местного совета Мунтера Штайи, после событий прошлой недели израильские военные почти ежедневно проводят рейды в деревне Таль, расположенной недалеко от Наблуса. Он сообщил, что под стражей остаются по меньшей мере 24 жителя деревни.

Все арестованные не имели никакого отношения к тому, что произошло на прошлой неделе. Это было просто выражением возмущения, которое испытывали израильтяне, и отчасти это было формой наказания – сказал Штайя.

Местный житель Абдулрахман Зайдан заявил, что военные применяют слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы не допустить палестинцев к своим домам и землям.

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Армия, если люди приближаются или пытаются оказать сопротивление, применяет слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы запугать их и заставить покинуть дома, чтобы они не могли защитить свои дома и землю – сказал он.

Reuters отмечает, что насилие на Западном берегу реки Иордан резко усилилось в течение последних трех лет на фоне регулярных нападений израильских поселенцев на палестинские населенные пункты.

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