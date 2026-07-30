Нетаньяху изменил тактику в отношении Трампа из-за охлаждения отношения США к Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом воздержался от призывов к конкретным действиям в отношении Ирана, ограничившись обменом информацией и предложениями. Такой подход свидетельствует о стремлении Иерусалима не создавать впечатления, что он подталкивает Вашингтон к новой эскалации, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, такая тактика является признанием того, что Израиль и лично Нетаньяху сейчас вынуждены действовать значительно осторожнее из-за снижения поддержки страны как в Белом доме, так и среди американского общества.

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Во время встречи, продлившейся более часа, Трамп и Нетаньяху обсудили три возможных сценария в отношении Ирана: заключение нового ядерного соглашения, продолжение экономического давления через санкции и блокаду или усиление военных действий. При этом, по словам высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху не продвигал ни один из этих вариантов.

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Ценность того, что мы сделали… заключается в том, что, на мой взгляд, мы добавили некоторые новые идеи – сказал высокопоставленный израильский чиновник.

По информации Politico, в начале конфликта Нетаньяху и его команда предлагали Трампу более решительный военный план, который должен был привести к быстрому падению иранского режима. Однако после того, как эти расчеты не оправдались, израильская сторона изменила подход.

Израильтяне знают, что Трамп главный, поэтому они осторожны, чтобы их не воспринимали как выдвигающих требования. Им нужно кое-что исправить – сказал представитель администрации Трампа.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Шалом Липнер отметил, что Нетаньяху стремится избежать любого впечатления, будто Израиль подталкивает США к новой войне.

Учитывая как токсичную атмосферу вокруг Израиля в Вашингтоне, так и личную чувствительность Трампа к обвинениям в манипуляциях, премьер-министр действует чрезвычайно осторожно, чтобы предотвратить любые проявления поощрения США к возобновлению войны, которая остается крайне непопулярной среди американского народа – сказал он.

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