В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху были позитивными и продуктивными

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Премьер-министр Израиля покинул здание Белого дома после примерно 90 минут переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала заявление, в котором подчеркивалось, что Трамп завершил встречи с Нетаньяху и Зеленским.

"Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - сообщила Ливитт.

Встречи проходили в закрытом для прессы режиме.

Напомним

Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.