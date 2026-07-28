В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху были позитивными и продуктивными
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху были позитивными и продуктивными. Переговоры длились около 90 минут и проходили в закрытом режиме.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Премьер-министр Израиля покинул здание Белого дома после примерно 90 минут переговоров.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала заявление, в котором подчеркивалось, что Трамп завершил встречи с Нетаньяху и Зеленским.
"Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - сообщила Ливитт.
Встречи проходили в закрытом для прессы режиме.
Напомним
Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.