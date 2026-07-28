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Нетаньяху едет в США на первую встречу с Трампом после войны с Ираном

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча будет посвящена войне с Ираном и другим региональным вопросам.

Нетаньяху едет в США на первую встречу с Трампом после войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник впервые с начала войны с Ираном, по которой они публично расходятся во мнениях, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, отношения между Нетаньяху и Трампом в последние месяцы периодически выглядели напряженными, но оба стремились смягчить ситуацию.

Ожидается, что вторничная встреча будет посвящена войне, которая началась с американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля, на фоне того, как Вашингтон заявляет, что хочет дать переговорам шанс.

Израиль не принимал участия в последнем раунде боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном, который вспыхнул в начале этого месяца после срыва апрельского прекращения огня.

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Вторничная встреча станет восьмой между лидерами с момента возвращения Трампа на должность в прошлом году, а также их первыми личными переговорами с начала войны.

"Это большая привилегия, но это также большая ответственность", – сказал Нетаньяху перед отъездом из Израиля в понедельник.

"Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран. Конечно, наша цель - защитить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас", - добавил он.

Отношения между двумя лидерами достигли низшей точки в апреле во время переговоров о прекращении огня, когда Трамп начал тирады, полные нецензурной лексики, против своего израильского союзника, указывает издание.

Позже Трамп в интервью назвал Нетаньяху "очень сложным человеком".

Нетаньяху преуменьшил значение этих разногласий, назвав их "тактическими разногласиями", заявив, что они сходятся во взглядах на цели войны.

Во вторник ожидается, что лидеры обсудят выполнение рамочного соглашения, поддержанного США, подписанного Израилем и Ливаном в прошлом месяце, применение которого на местах было сложным.

Ожидается, что переговоры также коснутся Газы, на фоне того, как дипломатические усилия по началу восстановления опустошенной палестинской территории зашли в тупик. "Почти через три года после начала войны между Израилем и ХАМАС гуманитарная ситуация в Газе остается ужасной, а Израиль продолжает регулярно атаковать людей, которых военные называют боевиками", пишет AFP.

Для Йонатана Фримена, эксперта по международным отношениям Еврейского университета в Иерусалиме, главная цель визита - развеять сообщения об охлаждении отношений между союзниками.

"Я думаю, что главный вопрос... заключается в том, чтобы показать миру, показать Ирану, а также Ливану и другим странам в частности, что между Соединенными Штатами и Израилем нет разрыва или каких-либо серьезных разногласий", - сказал он AFP.

"Между двумя лидерами больше согласия, чем разногласий", - добавил он.

По мнению Фримена, любые разногласия между Трампом и Нетаньяху касаются средств - сроков, интенсивности, непосредственных целей операций - а не целей войны.

Он также предположил, что Трамп будет стремиться сосредоточиться преимущественно на своих двух региональных приоритетах, а именно на Иране и расширении Авраамских соглашений, а не на Газе, которую он считает менее приоритетной.

Но другие наблюдатели считают, что переговоры могут касаться возможного ослабления военного присутствия Израиля в регионе, например, в Ливане, Сирии или Газе.

Визит Нетаньяху происходит за несколько месяцев до национальных выборов в Израиле, на которых он планирует баллотироваться на еще один срок.

Недавние опросы показывают, что Нетаньяху отстает, на фоне того, как общественное возмущение все еще сохраняется из-за неспособности его правительства предотвратить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое начало войну в Газе.

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Юлия Шрамко

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