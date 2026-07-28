Зеленский встретится с Трампом и сенаторами в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, во вторник проведет встречу с президентом США в Белом доме, а также встречу в Конгрессе США, куда пригласили всех сенаторов, пишет УНН со ссылкой на CNN и The Hill.

Детали

Президент США Дональд Трамп намерен принять Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме во вторник для отдельных встреч, которые, как ожидается, будут сосредоточены на войнах в Украине и на Ближнем Востоке, сообщил представитель Белого дома CNN.

Во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий мирный процесс между россией и Украиной, по словам чиновника. "Сейчас время прекратить войну", – добавил чиновник.

"9:30 утра по восточному времени: Трамп встретился с президентом Украины Зеленским (закрыто для прессы)", - опубликовал график журналист DW Михаил Комадовский в X, где указано, что встреча ожидается в Овальном кабинете в Белом доме.

Ранее в понедельник Трамп, как отмечает CNN, преуменьшил утверждения Зеленского о том, что россия предоставляет Ирану разведывательные данные о военных базах США, заявив: "Я не думаю, что они это делали, точно не на высоком уровне".

Трамп встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну с Ираном, прогресс в переговорах с Ливаном и усилия по расширению Авраамских соглашений, сообщил представитель Белого дома.

Трамп признал, что он и Нетаньяху не имеют полного согласия по Ирану, но сказал, что два лидера остаются тесно связанными. "У нас есть небольшие разногласия, но довольно близкие", – сказал Трамп журналистам в понедельник.

И Нетаньяху, и Зеленский планируют посетить похороны покойного сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне во вторник.

Также ожидается встреча Зеленского с сенаторами.

Всех 100 сенаторов пригласили на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник вечером в Капитолии США, подтвердили несколько источников изданию The Hill. О встрече сначала сообщало издание Punchbowl News.

Встреча состоится на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против россии и ее торговых партнеров в ответ на продолжение агрессии рф против Украины.

В Белом доме заявили, что Трамп на встрече с Зеленским обсудит мирный процесс между Украиной и рф