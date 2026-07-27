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В Белом доме заявили, что Трамп на встрече с Зеленским обсудит мирный процесс между Украиной и рф

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

Президент США Дональд Трамп во вторник примет Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху для отдельных встреч. Будут обсуждать войны в Украине и на Ближнем Востоке.

В Белом доме заявили, что Трамп на встрече с Зеленским обсудит мирный процесс между Украиной и рф

Президент Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома, передаёт УНН.

Детали

Трамп встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну в Иране, прогресс в переговорах с Ливаном и усилия по расширению Авраамских соглашений, сказал представитель Белого дома.

Трамп признал, что он и Нетаньяху не достигли полного согласия по Ирану, но заявил, что лидеры остаются в тесном взаимопонимании. "У нас есть небольшие разногласия, но мы довольно близки", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

По словам представителя, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят мирный процесс между россией и Украиной, который продолжается. "Сейчас настало время положить конец войне", - добавил он.

Добавим

Ранее в понедельник Трамп преуменьшил значение утверждения Зеленского о том, что россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о военных базах США, заявив: "Я не думаю, что они это делают, точно не на высоком уровне".

И Нетаньяху, и Зеленский планируют присутствовать на похоронах покойного сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне во вторник.

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News 26.07.26, 16:14 • 32360 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Израиль
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Украина
Иран