Посол США в Ізраїлі назвав дії поселенців проти палестинців тероризмом

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі назвав дії ізраїльських поселенців, які понад тиждень блокують палестинські будинки в селі Кусра на Західному березі річки Йордан, тероризмом. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

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Поселенці блокують будинки палестинців, ламають двері, відключають електроенергію та воду, а також чинять опір ізраїльським військовим. Станом на неділю кілька сімей продовжували залишатися заблокованими у своїх домівках.

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Ситуація викликала різку реакцію Хакабі. У п'ятницю він назвав учасників облоги "ізраїльськими терористами", а їхні дії - "злочинними" та "жахливими актами тероризму".

Один із будинків належить громадянину США

За даними правозахисних організацій, ізраїльська влада не вживає достатніх заходів для припинення насильства з боку поселенців щодо палестинців на Західному березі.

Один із будинків у Кусрі, який блокують поселенці, належить громадянину США Луї Ріді. Ізраїльські військові заявляють, що намагаються не допустити поселенців до будинків, однак мешканці села повідомляють, що частина сімей залишається заблокованою.

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