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Ізраїльські поселенці в масках напали на знімальну групу NBC News та палестинку на Західному березі

Київ • УНН

 • 186 перегляди

У Джалуді поселенці побили палестинку та чотирьох журналістів NBC. Постраждалим надали медичну допомогу, Нетаньягу засудив напад.

Ізраїльські поселенці в масках напали на знімальну групу NBC News та палестинку на Західному березі

Група ізраїльських поселенців у масках напала на палестинську жінку та чотирьох членів знімальної групи NBC News на окупованому Західному березі річки Йордан. Усі вони отримали травми та потребували медичної допомоги, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Напад стався у палестинському місті Джалуд поблизу Наблуса, коли журналісти брали інтерв'ю у 51-річної Аїди Ахмед Абдулли та її родини. За даними NBC News, до них під'їхав автомобіль з ізраїльськими номерами, з якого вийшли щонайменше четверо чоловіків із закритими обличчями.

Нападники били людей палицями та кидали в них каміння. Міжнародний кореспондент NBC News Метт Бредлі розповів, що отримав два удари по руці. Також постраждали оператор, продюсер та водій знімальної групи, було пошкоджено обладнання й автомобіль журналістів.

Нетаньягу засудив напад

Абдуллу після нападу доправили до лікарні представники Червоного Півмісяця. Ізраїльські військові та прикордонна поліція заявили, що її травми не становлять загрози життю.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив насильство в Джалуді та сусідньому селі Кусра, назвавши нападників "жменькою учасників заворушень". Ізраїльські сили безпеки заявили, що конфіскували транспортні засоби й продовжують операцію в цьому районі для запобігання новим сутичкам.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, із початку 2026 року на Західному березі фіксують зростання насильства з боку ізраїльських поселенців. ООН та представники ЗМІ також повідомляли про збільшення кількості нападів на палестинських, ізраїльських та іноземних журналістів у регіоні.

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Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу