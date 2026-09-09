Нетаньяху могли попередити про масштабний напад ХАМАС за 1,5 тижня до 7 жовтня – ЗМІ
Київ • УНН
Журналісти стверджують, що ОАЕ попередили Нетаньяху про напад ХАМАС до 7 жовтня 2023 року. Його офіс це заперечує.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нібито отримав особисте попередження про підготовку ХАМАС до масштабного нападу приблизно за 1,5 тижня до атаки 7 жовтня 2023 року, однак не передав цю інформацію керівникам силових структур. Офіс ізраїльського прем'єра категорично заперечує це, повідомляє Yle з посиланням на Haaretz і The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Нові подробиці з'явилися після виходу книги ізраїльських журналістів "Заручники: 843 дні покинутості", створеної на основі десятків джерел в Ізраїлі та за його межами.
За даними авторів, попередження Нетаньяху особисто передав президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд Аль Нахаян. Йшлося про те, що ХАМАС готує масштабну атаку на Ізраїль. Автори стверджують, що після отримання цієї інформації прем'єр не вжив відповідних заходів.
Джерело в ОАЕ підтвердило розмову
Співрозмовник The Times of Israel в ОАЕ також заявив, що попередження було передано Нетаньяху під час телефонної розмови з Аль Нахаяном.
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Крім того, за інформацією Haaretz, тодішній лідер ХАМАС Ях'я Сінвар ще до атаки розповідав колишньому палестинському посадовцю про підготовку "жахливої операції", яку називав "землетрусом".
Водночас офіс Нетаньяху повністю відкинув твердження про отримання такого попередження.
Повідомлення преси невірні. Прем'єр-міністр не отримував жодного попередження від ОАЕ до 7 жовтня
Там припустили, що певний обмін інформацією міг відбуватися між розвідувальними службами двох держав. Влада ОАЕ публічно коментувати повідомлення відмовилася.
Під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі загинули близько 1200 людей, ще 251 людину взяли в заручники.
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