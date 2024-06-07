Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Лидер Хамаса дал первый ответ на план Байдена, заявив арабским переговорщикам, что он согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательство полностью прекратить огонь. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Лидер террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар заявил арабским посредникам в кратком сообщении, которое они получили в четверг, что Хамас не сложит оружие и не подпишет предложение, которое бы требовало этого,

Хамас на сложит оружие и не подпишет предложение, требующее этого - - заявил Синвар посредникам

Кроме того, ХАМАС распространил среди палестинских группировок меморандум, в котором говорится, что "соглашение президента США Джо Байдена не закладывает правильных основ для необходимой сделки". Они утверждают, что документ не гарантирует постоянного прекращения огня. По их словам, соглашение имеет цель "сделать прекращение войны временным и позволить израильским силам продолжать оставаться в секторе Газа". Представитель ХАМАСа говорит, что соглашение позволяет Израилю получить заложников, а затем возобновить войну. Тем не менее, ХАМАС все еще не дал своего окончательного одобрения или отклонения этого предложения.

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The Wall Street Journal пишет, что мировые лидеры давят на ХАМАС. Администрация президента США совместно с Бразилией, Аргентиной, Австрией, Болгарией и Канадой, призвали Израиль и ХАМАС предпринять последние шаги для освобождения заложников.

В заявлении говорится о том, что страны-подписанты поддерживают прекращение огня, освобождение заложников и принятие плана Байдена. Между тем египетский источник сообщил саудовскому телеканалу Аль-Арабия, что Каир получил положительные сигналы от ХАМАСа, свидетельствующие о его желании прекратить огонь.

Напомним

В начале июня Джо Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.

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