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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 15:16  •  7445 просмотра

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Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий период, но не рассматривает возможность полного прекращения боевых действий.

Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий промежуток времени. В то же время Иерусалим не рассматривает вариант полного завершения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пишет i24, передает УНН.   

Детали 

Нетаньяху впервые публично отреагировал на предложение Белого дома о прекращении войны в Газе и допустил временное перемирие.

Байден не упомянул важную деталь-что на втором этапе Израиль не соглашался закончить войну, а лишь "обсудить" ее окончание. Что значит обсуждать? Мы обсуждаем только на наших условиях

- подчеркнул чиновник.

Нетаньяху подчеркнул, что его страна готова обсуждать условия окончания войны с ХАМАС. При этом, по его словам, война не закончится, если Израиль не выполняет все свои цели.

Мы можем приостановить войну на 42 дня для возвращения заложников. Мы не можем остановить войну иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят посмотреть, сдадимся ли мы"

- объясняет премьер Израиля. 

Контекст 

Президент США Джо Байден обнародовал 31 мая новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Документ предусматривает поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны ХАМАСа.

Напомним

Аналитики Bloomberg подсчитали, что война в Газе стала самой дорогой в истории Израиля, с ожидаемой общей стоимостью к 2025 году в 250 млрд шекелей (67,4 млрд долларов).

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
belii-domБелый дом
bloomberg-lpBloomberg L.P.
ierusalimИерусалим
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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