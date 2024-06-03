Нетаньяху допускає можливість призупинити війну з ХАМАСом на 42 дні
Київ • УНН
Ізраїль готовий призупинити війну проти бойовиків ХАМАС на короткий період, але не розглядає можливість повного припинення бойових дій.
Ізраїль готовий призупинити війну проти бойовиків ХАМАС на короткий проміжок часу. Водночас Єрусалим не розглядає варіант повного завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пише i24, передає УНН.
Деталі
Нетаньху вперше публічно відреагував на пропозицію Білого дому щодо припинення війни в Газі і допустив тимчасове перемир'я.
Байден не згадав важливу деталь — що на другому етапі Ізраїль не погоджувався закінчити війну, а лише "обговорити" її закінчення. Що значить обговорювати? Ми обговорюємо лише на наших умовах
Нетаньяху наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.
Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми"
Контекст
Президент США Джо Байден оприлюднив 31 травня новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Документ передбачає поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення заручників і збільшення обсягу гуманітарної допомоги в обмін на всеосяжне припинення вогню з боку ХАМАСу.
Нагадаємо
Аналітики Bloomberg підрахували, що війна в Газі стала найдорожчою в історії Ізраїлю, з очікуваною загальною вартістю до 2025 року у 250 млрд шекелів (67,4 млрд доларів).