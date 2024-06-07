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Лідер ХАМАСу у перемовинах з арабськими посередниками наполягає на повному припиненні вогню в Газі - WSJ

Лідер ХАМАСу у перемовинах з арабськими посередниками наполягає на повному припиненні вогню в Газі - WSJ

Київ • УНН

 • 21380 перегляди

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар заявив арабським посередникам, що ХАМАС не складе зброю і не підпише вимагає цього пропозицію, наполягаючи на повному припиненні вогню в Газі, йдеться в статті The Wall Street Journal.

Лідер ХАМАСу дав першу відповідь на план Байдена, заявивши арабським переговірникам, що він погодиться на мирну угоду лише в тому випадку, якщо Ізраїль візьме на себе зобов'язання повністю припинити вогонь. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Лідер терористичного угрупування ХАМАС в секторі Газа Ях'я Сінвар заявив арабським посередникам у короткому повідомленні, яке вони отримали в четвер, що Хамас не складе зброю і не підпише пропозицію, яка б вимагала цього,

Хамас не складе зброю і не підпише пропозицію, яка вимагає цього

- заявив Сінвар посередникам

Крім того, ХАМАС розповсюдив серед палестинських угрупувань меморандум, в якому говориться, що "угода президента США Джо Байдена не закладає правильних основ для необхідної угоди". Вони стверджують, що документ не гарантує постійного припинення вогню. За їхніми словами, угода має мету "зробити припинення війни тимчасовим і дозволити ізраїльським силам продовжувати залишатися в секторі Газа". Представник ХАМАСу говорить, що угода дозволяє Ізраїлю отримати заручників, а потім відновити війну. Проте, ХАМАС все ще не дав свого остаточного схвалення або відхилення цієї пропозиції.

ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох заручників, яких утримувала ХАМАС04.06.24, 03:19 • 29256 переглядiв

The Wall Street Journal пише, що світові лідери тиснуть на ХАМАС. Адміністрація президента США спільно з Бразилією, Аргентиною, Австрією, Болгарією та Канадою, закликали Ізраїль і ХАМАС зробити останні кроки для звільнення заручників.

У заяві йдеться про те, що країни-підписанти підтримують припинення вогню, звільнення заручників і прийняття плану Байдена. Тим часом єгипетське джерело повідомило саудівському телеканалу Аль-Арабія, що Каїр отримав позитивні сигнали від ХАМАСу, що свідчать про його бажання припинити вогонь.

Нагадаємо

На початку червня Джо Байден оприлюднив новий план припинення вогню в Секторі Гази, що передбачає поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення заручників і збільшення обсягу гуманітарної допомоги в обмін на всеосяжне припинення вогню з боку ХАМАСу.

Нетаньяху допускає можливість призупинити війну з ХАМАСом на 42 дні03.06.24, 18:16 • 26387 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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