Марван Исса по прозвищу "Человек-тень", был одним из трех главных лидеров ХАМАСа, которые планировали атаку 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала в сети X о попытках подтверждения ликвидации указанного военного лидера ХАМАС во время авиаудара в Газе, передает УНН.

Детали

В понедельник Израиль проверял, не был ли убит заместитель военного лидера ХАМАСа Марвана Иссу в результате авиаудара в Газе.

Если его смерть подтвердится, Марван Исса станет самым высоким должностным лицом исламистского боевого движения, убитым Израилем за пять месяцев войны.

Марван Исса, заместитель Мохаммеда Дейфа и один из организаторов резни 7 октября, стал мишенью в ходе совместной с ИСА операции на подземном комплексе. Мы все еще оцениваем результаты удара и проинформируем общественность о них, когда будем уверены. Мы продолжим преследовать лидеров ХАМАСа и всех, кто причастен к резне 7 октября, не только в Газе. - говорится в заявлении.

Справочно

Марван Исса, известный как "Человек-тень" за свое умение оставаться вне поля зрения, был одним из трех высших лидеров ХАМАСа, спланировавших нападение на Израиль 7 октября, спровоцировавшее войну, и которые, как полагают, руководят военными операциями ХАМАСа с тех пор.

Исса был в списке самых разыскиваемых в Израиле, вместе с Мохаммедом Дейфом, командиром бригад "Изз эль-Дин аль-Кассам", и лидером Хамаса в Газе Яхья Синваром.

По израильским подсчетам, боевики Хамаса, который контролирует Газу, убили 1200 человек во время нападения на юг Израиля и взяли 253 заложника. По данным властей Газы, война унесла более 31 000 жизней палестинцев, а также разрушила инфраструктуру и вызвала массовый голод.

Напомним,

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников. Исламисты не согласились освободить больных и пожилых пленных. США заявили, что бремя за отсутствие соглашения по израильским заложникам лежит на палестинской группе боевиков.

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.