НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
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Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США
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Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа
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Зеленский о возможной отправке западных войск в Украину: "Речь идет лишь об обучении в различных областях"
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В Тернопольской области из-за ночной атаки "шахедами" произошел пожар на объекте инфраструктуры
В результате атаки вражеских БПЛА на объекте инфраструктуры в Тернопольской области возник пожар, что привело к временному прекращению электро- и газоснабжения в соседнем населенном пункте.
Курс валют на 12 марта: гривна снова девальвировала на 24 копейки
Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 38,3825 гривен за 1 доллар.
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Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор
Противник сосредоточил свои атакующие усилия на Лиманском направлении, пытаясь при поддержке авиации и артиллерии продвинуться в районе Белогоровки и южнее Невского.
Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского
Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.
Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США
Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.
"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus
Зеленский прямо не ответил на вопрос о возможности получения Украиной немецких крылатых ракет "Таурус", предложив спросить об этом Шольца.
Зеленский: 90% европейских лидеров на стороне Украины, Орбан иногда ведет "очень опасную игру"
Президент Зеленский заявил, что 90% европейских лидеров поддерживают Украину, хоть некоторые общества и имеют разные мнения, а премьер-министр Венгрии Орбан иногда играет в опасную игру.