Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокуроры Международного уголовного суда требуют ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МУС.

Детали

Ходатайство на выдачу ордера на арест в Палату досудебного производства І Международного уголовного суда по ситуации в Государстве Палестина подал прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад.

На основании доказательств, собранных и изученных моим Офисом, я имею достаточные основания полагать, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Министр обороны Израиля Йоав Галлант несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) - говорится в заявлении прокурора.

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Речь идет о событиях в секторе Газа после 8 октября 2023 года. В частности израильским чиновникам инкриминируют:

Голод гражданского населения как метод ведения войны как военное преступление, противоречащее статье 8(2)(b)(xxv) Устава;

умышленное причинение больших страданий или серьезных телесных повреждений или здоровью вопреки статье 8(2)(a)(iii), или жестокое обращение как военное преступление, противоречащее статье 8(2)(c)(i);

Умышленное убийство, противоречащее статье 8(2)(a)(i), или убийство как военное преступление, противоречащее статье 8(2)(c)(i);

Умышленное направление нападений на гражданское население как военного преступления, противоречащего статьям 8(2)(b)(i) или 8(2)(e)(i);

Истребление и/или убийство вопреки статьям 7(1)(b) и 7(1)(a), в том числе в контексте смертей, вызванных голодом, как преступление против человечности;

Преследование как преступление против человечности, противоречащее статье 7(1)(h);

Другие бесчеловечные действия являются преступлениями против человечности, противоречащими статье 7(1)(k).

Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Это право, однако, не освобождает Израиль или любое государство от обязательств соблюдать международное гуманитарное право. (...) Сегодняшние заявления являются результатом независимого и беспристрастного расследования моего Офиса - заявил прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад.

Дополнение

Кроме того, в этом заявлении МУС заявил, что уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Государства Палестина (в секторе Газа) несут руководитель ХАМАС. В частности речь идет о:

Яхья Синвара (главу Исламского движения сопротивления ("ХАМАС") в секторе Газа),

Мохаммеда Диаб Ибрагим Аль-Масри, более известного как DEIF (главнокомандующий военного крыла ХАМАС,



Исмаиоа Хание (Руководителя Политбюро ХАМАС).



В МУС считают, что все они несут уголовную ответственность за убийство сотен израильских гражданских лиц во время нападений, совершенных ХАМАСом и другими вооруженными группами 7 октября 2023 года, а также захват по меньшей мере 245 заложников.

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Мой офис без колебаний будет подавать дальнейшие ходатайства о выдаче ордеров на арест, если и когда мы будем считать, что порог реалистичной перспективы осуждения достигнут. Я вновь призываю все стороны нынешнего конфликта соблюдать закон - подчеркнул прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад.

Напомним

Ранее в СМИ заявилась информация, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху якобы обратился к президенту США Джо Байдену с призывом помочь предотвратить возможную выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест высокопоставленных чиновников его страны