Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых
Киев • УНН
Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.
Израильские войска продвинулись к северному району Газы, убив и ранив десятки палестинцев. Захвачена часть территории в Рафахе. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу израильские войска вошли в части северного района Сектора Газа, который был обойден в предыдущие месяцы во время продолжающегося конфликта. В ходе операции было заявлено о гибели и ранениях десятков палестинцев, включая медицинский персонал.
Кроме того, израильские войска захватили часть территории в городе Рафах вблизи границы с Египтом.
Этот город переполнен беженцами, которые ищут убежища от насилия. Израильская деятельность в этом регионе вызвала тревогу в Каире и Вашингтоне, поскольку наблюдатели боятся, что она может обострить напряженность и ухудшить гуманитарную ситуацию.
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