Ізраїльські війська захопили частину Рафаха в Газі: десятки вбитих і поранених
Київ • УНН
Ізраїльські війська просунулися в північну частину сектора Газа, вбивши і поранивши десятки палестинців, і захопили частину міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом, що викликало тривогу через погіршення гуманітарної ситуації.
Ізраїльські війська просунулися до північного району Гази, вбивши та поранивши десятки палестинців. Захоплено частину території в Рафаху. Про це повідомляють Reuters, передає УНН.
Деталі
У суботу ізраїльські війська увійшли до частин північного району Сектора Газа, який був оминутий у попередні місяці під час триваючого конфлікту. Протягом операції було заявлено про загибель та поранення десятків палестинців, включаючи медичний персонал.
Крім того, ізраїльські війська захопили частину території в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом.
Це місто є переповненим біженцями, які шукають притулку від насильства. Ізраїльська діяльність в цьому регіоні викликала тривогу в Каїрі та Вашингтоні, оскільки спостерігачі бояться, що вона може загострити напруженість і погіршити гуманітарну ситуацію.
Заручники ХАМАС: Ізраїльська армія знайшла тіла трьох вбитих в Газі18.05.24, 07:35 • 30939 переглядiв