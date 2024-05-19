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Ізраїльські війська захопили частину Рафаха в Газі: десятки вбитих і поранених

Ізраїльські війська захопили частину Рафаха в Газі: десятки вбитих і поранених

Київ • УНН

 • 43790 перегляди

Ізраїльські війська просунулися в північну частину сектора Газа, вбивши і поранивши десятки палестинців, і захопили частину міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом, що викликало тривогу через погіршення гуманітарної ситуації.

Ізраїльські війська просунулися до північного району Гази, вбивши та поранивши десятки палестинців. Захоплено частину території в Рафаху. Про це повідомляють Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу ізраїльські війська увійшли до частин північного району Сектора Газа, який був оминутий у попередні місяці під час триваючого конфлікту. Протягом операції було заявлено про загибель та поранення десятків палестинців, включаючи медичний персонал.

Крім того, ізраїльські війська захопили частину території в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом.

Це місто є переповненим біженцями, які шукають притулку від насильства. Ізраїльська діяльність в цьому регіоні викликала тривогу в Каїрі та Вашингтоні, оскільки спостерігачі бояться, що вона може загострити напруженість і погіршити гуманітарну ситуацію.

Заручники ХАМАС: Ізраїльська армія знайшла тіла трьох вбитих в Газі18.05.24, 07:35 • 30939 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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reutersReuters
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