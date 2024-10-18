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В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС усилит «дух сопротивления»

В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС усилит «дух сопротивления»

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 03:05  •  4239 просмотра

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Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.

Миссия Ирана при ООН заявила, что обстоятельства смерти лидера палестинского движения ХАМАСа Яхьи Синвара укрепят "дух сопротивления". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Синвар, вероятно, был убит во время боя с израильскими войсками в Рафахе, а не прятался в бункере, как его постоянно изображает Израиль.

Миссия Ирана при ООН назвала лидера ХАМАС "мучеником", который "станет примером для молодежи и детей, которые продолжают его путь к освобождению Палестины".

"Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, потому что мученик жив и является источником вдохновения", - говорится в заявлении иранских дипломатов.

Напомним

ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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