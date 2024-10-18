В Ірані заявили, що смерть лідера ХАМАС посилить "дух опору"
Київ • УНН
Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.
Місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАСу Ях'ї Сінвара зміцнять "дух опору". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Зазначається, що Сінвар, ймовірно, був убитий під час бою з ізраїльськими військами в Рафаху, а не ховався в бункері, як його постійно зображує Ізраїль.
Місія Ірану при ООН назвала лідера ХАМАС "мучеником", який "стане прикладом для молоді та дітей, які продовжують його шлях до звільнення Палестини".
"Поки існують окупація та агресія, опір продовжуватиметься, бо мученик живий і є джерелом натхнення", - йдеться у заяві іранських дипломатів.
Нагадаємо
ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.