В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше
Киев • УНН
По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.
Израильские военные считают, что на ликвидацию угрозы ХАМАС понадобится весь 2024 год, или даже больше, со ссылкой на офицера разведки страны сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Офицер разведки сказал, что Израилю еще много месяцев до достижения своих целей, которые включают захват или уничтожение боеприпасов и оружия, а также вывод из строя военных баз и тоннелей ХАМАС. По его словам, на это уйдет весь 2024 год, а возможно, и дольше.
Он сообщил, что около 9000 боевиков ХАМАС из примерно 35-тысячной армии были убиты. В понедельник министр обороны страны Йоав Галант сказал солдатам нечто подобное, заявив: "Четверть террористов ХАМАС убиты и по крайней мере еще четверть ранены".
Также офицер израильской военной разведки сообщил, что из пяти боевых бригад ХАМАС израильские войска ликвидировали или взяли в плен большинство командиров двух из них, обе базируются на севере Газы.
Однако, по его словам, командная структура двух бригад, одна в центре Газы, а другая в южном городе Рафах, до сих пор не повреждена. Каждую бригаду возглавляют от 70 до 150 командиров, и их устранение или плен жизненно важно для ликвидации этих подразделений, добавил он.
Израильские военные заявляют, что ведут самые ожесточенные бои в Газе в городе Хан-Юнис на юге. Как указано, он стратегически важен, поскольку именно отсюда родом лидер ХАМАС Яхья Синвар и военный руководитель Мохаммед Дейф и где, по мнению Израиля, они скрываются.
Спустя четыре месяца, как отмечается, боевые действия в секторе Газа оказались более жесткими, чем ожидали многие израильские военные чиновники. Около 220 израильских солдат были убиты. Но лидеры настаивают, что они достигли значительного прогресса.
По данным ХАМАС, сейчас в войне в Газе погибло более 26 000 человек, подавляющее большинство из которых составляют женщины и дети. Независимо проверить ни одно из этих чисел невозможно, указывает издание.
WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы29 январь 2024, 02:47 • 27181 просмотр
В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше
По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.
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