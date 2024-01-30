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В Ізраїлі вважають, що усунення загрози ХАМАС займе весь 2024 рік або довше

В Ізраїлі вважають, що усунення загрози ХАМАС займе весь 2024 рік або довше

Київ • УНН

 • 22637 перегляди

За словами офіцера ізраїльської розвідки, ліквідація загрози з боку ХАМАС займе весь 2024 рік або й довше.

Ізраїльські військові вважають, що на ліквідацію загрози ХАМАС знадобиться весь 2024 рік, або навіть більше, з посиланням на офіцера розвідки країни повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Офіцер розвідки сказав, що Ізраїлю ще багато місяців до досягнення своїх цілей, які включають захоплення або знищення боєприпасів і зброї, а також виведення з ладу військових баз і тунелів ХАМАС. За його словами, на це піде весь 2024 рік, а можливо, й довше.

Він повідомив, що близько 9000 бойовиків ХАМАС із приблизно 35-тисячної армії було вбито. У понеділок міністр оборони країни Йоав Галант сказав солдатам щось подібне, заявивши: "Чверть терористів ХАМАС убито і принаймні ще чверть поранено".

Також офіцер ізраїльської військової розвідки повідомив, що з п'яти бойових бригад ХАМАС ізраїльські війська ліквідували або взяли в полон більшість командирів двох із них, обидва базуються на півночі Гази.

Однак, за його словами, командна структура двох бригад, одна в центрі Гази, а інша у південному місті Рафах, досі не пошкоджена. Кожну бригаду очолюють від 70 до 150 командирів, і їхнє усунення чи полон життєво важливе для ліквідації цих підрозділів, додав він.

Ізраїльські військові заявляють, що ведуть найзапекліші бої у Газі у місті Хан-Юніс на півдні. Як зазначено, воно стратегічно важливе, оскільки саме звідси родом лідер ХАМАС Яхья Сінвар та військовий керівник Мохаммед Дейф і де, на думку Ізраїлю, вони ховаються.

Через чотири місяці, як зазначено, бойові дії в секторі Газа виявилися жорсткішими, ніж очікували багато ізраїльських військових чиновників. Близько 220 ізраїльських солдатів було вбито. Але лідери наполягають, що вони досягли значного прогресу.

За даними ХАМАС, наразі у війні в Газі загинуло понад 26 000 людей, переважна більшість з яких становлять жінки та діти. Незалежно перевірити жодне з цих чисел неможливо, вказує видання.

WSJ: Ізраїль зруйнував 20% тунелів ХАМАСу під Сектором Гази29.01.24, 04:47 • 29659 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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