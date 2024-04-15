Чешский министр хочет такой же военной поддержки для Украины, как для Израиля

После защиты Израиля несколькими государствами от иранской воздушной атаки чешский министр по вопросам европейских дел Мартин Дворжак хочет подобного развертывания для Украины, что поддержала его коллега и главный кандидат от партии Stan на европейских выборах Дануше Нерудова, сообщает n-tv, пишет УНН.

Детали

"Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защитить воздушное пространство. Обидно, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же решимостью", - отметил Дворжак на X 14 апреля.

Его коллега по партии и главный кандидат от партии Stan на европейских выборах Дануше Нерудова согласилась. "Украина заслуживает такой же энергичной защиты, которую Израиль справедливо получил от своих союзников вчера (13 апреля - ред.) вечером", - заявила чешский политик.

Дополнение

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари после иранской атаки на Израиль 13 апреля сообщил, что Израиль и его союзники в регионе перехватили "подавляющее большинство" ракет и беспилотников, десятки которых сбили за пределами территории Израиля.

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет