Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  149342 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  148639 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  150367 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  165293 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126149 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137105 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161864 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139884 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134509 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117917 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  303393 просмотра

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.

Война •   •  1347 просмотра
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений, во время которых противник совершил 1 ракетный пуск, 109 авиаударов и 115 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  3111 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины 13 апреля 2024 года успешно поразили вражескую цель в Луганской области, и ожидается, что таких ударов станет больше благодаря дополнительным поставкам ракет от западных партнеров.

Война •   •  5262 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 453 650 человек личного состава и 7174 танков.

Война •   •  6491 просмотра
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли 15 ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, пункты управления, станции беспилотников и зенитно-ракетный комплекс.

Война •   •  7332 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 беспилотников-камикадзе, запущенных Россией в ночь на 14 апреля.

Война •   •  8023 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка

Общество •   •  10242 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в Чили после бурного 9-дневного плавания со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, преодолев более 2 000 километров через 10-метровые волны и ветер 30 м/с.

Общество •   •  10441 просмотра
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

Израиль планирует ответить на удары Ирана беспилотниками и ракетами в рамках скоординированной операции со своими союзниками, сообщают источники, на которые ссылается The New York Times.

Война •   •  17876 просмотра
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

Сегодня, 14 апреля, все любители юмора, и те люди, которые всегда стараются быть позитивными и сохранять хорошее настроение, могут присоединиться к Международному дню внезапного смеха.

УНН Lite •   •  15506 просмотра
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря