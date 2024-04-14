Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявляет о сбитии 99% целей и уже сейчас открывает воздушное пространство. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что 99% из около 300 снарядов, выпущенных Ираном по Израилю в течение ночи, были перехвачены средствами ПВО.

Это очень важное стратегическое достижение. Иранская угроза столкнулась с воздушным и технологическим преимуществом ЦАХАЛа в сочетании с сильной боевой коалицией, которая вместе перехватила подавляющее большинство угроз говорит Хагари.

По его словам, Иран запустил 170 беспилотников на Израиль, и ни один из них не вошел в воздушное пространство Израиля. Все они были сбиты за пределами страны Израилем и его союзниками.

По его словам, было запущено еще 30 крылатых ракет, и ни одна из них не попала в воздушное пространство Израиля. По словам Хагари, 25 из них были сбиты ВВС Израиля.

Кроме того, Хагари говорит, что Иран выпустил 120 баллистических ракет по Израилю. Многие из них были сбиты системой противовоздушной обороны Arrow дальнего радиуса действия, хотя некоторым из ракет удалось обойти оборону Израиля, поразив авиабазу Неватим на юге Израиля.

Инфраструктуре в Неватиме были нанесены незначительные повреждения, но авиабаза работает в обычном режиме.

Иран думал, что сможет парализовать базу и таким образом нанести ущерб нашим воздушным возможностям, но это не удалось. Самолеты ВВС продолжают взлетать и приземляться с базы, а также отправляться для наступательных и оборонительных миссий, включая самолеты Adir (F-35), которые сейчас возвращаются из миссии по обороне базы, и вскоре вы увидите их посадку контр-адмирал Даниэль Хагари.

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