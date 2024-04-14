NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

Ответ Израиля на удары Ирана с применением БПЛА и ракет будет скоординирован с союзниками. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

При этом не уточняется, с какими союзниками Израиль намерен координировать ответные действия.

Белый дом сообщил журналистам, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Детали разговора будут обнародованы позже.

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану