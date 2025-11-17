Німеччина відновить експорт зброї до Ізраїлю після припинення вогню у секторі Газа

Німецький уряд зніме заборону на продаж частини озброєнь Ізраїлю з 24 листопада, після досягнення угоди про припинення вогню у секторі Гази. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"Уряд Німеччини заявив, що експорт відновиться з 24 листопада після того, як у серпні він призупинив продаж військової техніки, яка могла бути використана в секторі Газа.

Німеччина - другий за величиною постачальник зброї до Ізраїлю після США - припинила поставки після того, як Ізраїль схвалив наземний наступ для захоплення міста Газа" - пише видання.

Зазначається, що відтоді Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирної угоди, яка набула чинності 10 жовтня. Німеччина заявила, що припинення вогню тепер "стабілізувалося", і це стало підставою для скасування призупинення.

Речник німецького уряду заявив у понеділок: "Ми очікуємо, що всі дотримуватимуться укладених угод".

Нагадаємо

Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права. У 2024 році експорт зброї до Ізраїлю значно скоротився порівняно з попереднім роком.