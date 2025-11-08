Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие
Киев • УНН
Правительство Германии планирует утвердить закупку оборонного оборудования на сумму более 3 млрд евро. Средства пойдут на ракеты для ЗРК IRIS-T SLM, 20 легких боевых вертолетов Airbus и 100 тысяч приборов ночного видения.
Правительство Германии намерено потратить более трех миллиардов евро на вооружение и технику в рамках масштабного усиления своих вооруженных сил. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Согласно правительственному документу, немецкий парламент планирует утвердить закупку оборонного оборудования на сумму более 3 млрд евро (приблизительно 3,7 млрд долларов) во время закрытого заседания в среду, 12 ноября.
В частности, в планах приобретение управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM производства немецкой компании Diehl Defence на 1,2 миллиарда евро. Еще миллиард евро планируют направить на закупку 20 легких боевых вертолетов корпорации Airbus. Также правительство ФРГ планирует приобрести 100 тысяч приборов ночного видения у компаний немецкой Hensoldt AG и Theon International на миллиард евро.
После полномасштабного вторжения России в Украину правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала масштабную модернизацию вооруженных сил Германии, направив сотни миллиардов евро на укрепление обороноспособности
Министерство обороны Германии сообщило на запрос агентства Reuters, что не может комментировать или подтверждать планы закупок до рассмотрения вопроса в парламенте.
В октябре Бундестаг одобрил 18 оборонных операций на сумму более 14 миллиардов евро. Ожидается, что до конца года согласуют десятки других крупных закупок.
Напомним
Германия восстанавливает роль военного лидера Европы, отменив финансовые ограничения для оборонного сектора. Берлин инвестирует сотни миллиардов фунтов в новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.