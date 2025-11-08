Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие

ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больнице
В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
Оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено
В Британии умер легендарный ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Правительство Германии планирует утвердить закупку оборонного оборудования на сумму более 3 млрд евро. Средства пойдут на ракеты для ЗРК IRIS-T SLM, 20 легких боевых вертолетов Airbus и 100 тысяч приборов ночного видения.

Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие

Правительство Германии намерено потратить более трех миллиардов евро на вооружение и технику в рамках масштабного усиления своих вооруженных сил. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно правительственному документу, немецкий парламент планирует утвердить закупку оборонного оборудования на сумму более 3 млрд евро (приблизительно 3,7 млрд долларов) во время закрытого заседания в среду, 12 ноября.

В частности, в планах приобретение управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM производства немецкой компании Diehl Defence на 1,2 миллиарда евро. Еще миллиард евро планируют направить на закупку 20 легких боевых вертолетов корпорации Airbus. Также правительство ФРГ планирует приобрести 100 тысяч приборов ночного видения у компаний немецкой Hensoldt AG и Theon International на миллиард евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала масштабную модернизацию вооруженных сил Германии, направив сотни миллиардов евро на укрепление обороноспособности

- пишет Bloomberg.

Министерство обороны Германии сообщило на запрос агентства Reuters, что не может комментировать или подтверждать планы закупок до рассмотрения вопроса в парламенте.

В октябре Бундестаг одобрил 18 оборонных операций на сумму более 14 миллиардов евро. Ожидается, что до конца года согласуют десятки других крупных закупок.

Напомним

Германия восстанавливает роль военного лидера Европы, отменив финансовые ограничения для оборонного сектора. Берлин инвестирует сотни миллиардов фунтов в новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Airbus
Бундестаг
Reuters
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Украина