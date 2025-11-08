Гелікоптери і ракети: Німеччина витратить понад 3 мільярди євро на зброю
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує затвердити закупівлю оборонного обладнання на суму понад 3 млрд євро. Кошти підуть на ракети для ЗРК IRIS-T SLM, 20 легких бойових гелікоптерів Airbus та 100 тисяч приладів нічного бачення.
Уряд Німеччини має намір витратити понад три мільярди євро на озброєння та техніку в межах масштабного посилення своїх збройних сил. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Згідно з урядовим документом, німецький парламент планує затвердити закупівлю оборонного обладнання на суму понад 3 млрд євро (приблизно 3,7 млрд доларів) під час закритого засідання в середу, 12 листопада.
Зокрема, в планах придбання керованих ракет для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T SLM виробництва німецької компанії Diehl Defenceна на 1,2 мільярда євро. Ще мільярд євро планують спрямувати на закупівлю 20 легких бойових гелікоптерів корпорації Airbus. Також уряд ФРН планує придбати 100 тисяч приладів нічного бачення у компаній німецької Hensoldt AG і Theon International на мільярд євро.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну правляча коаліція канцлера Фрідріха Мерца розпочала масштабну модернізацію збройних сил Німеччини, спрямувавши сотні мільярдів євро на зміцнення обороноздатності
Міністерство оборони Німеччини повідомило на запит агентства Reuters, що не може коментувати чи підтверджувати плани закупівель до розгляду питання в парламенті.
У жовтні Бундестаг схвалив 18 оборонних операцій на суму понад 14 мільярдів євро. Очікується, що до кінця року узгодять десятки інших великих закупівель.
Нагадаємо
Німеччина відновлює роль військового лідера Європи, скасувавши фінансові обмеження для оборонного сектору. Берлін інвестує сотні мільярдів фунтів у новітні танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі.
