НБУ випустив монету, присвячену безпілотнику "Magura": що на ній зображено

15:54 • 4484 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 8560 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 9188 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 10561 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 10826 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 10315 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 12162 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13659 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12283 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12736 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 22209 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 12850 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 14996 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"13 грудня, 09:11 • 10950 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 11973 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 4450 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 11975 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 22213 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 33328 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 55806 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Кіровоградська область
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 5190 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 5748 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 14999 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 51897 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 33431 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Tesla Model Y

НБУ випустив монету, присвячену безпілотнику "Magura": що на ній зображено

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" номіналом 5 гривень. Монета присвячена інженерній майстерності українських розробників зброї та бойовій звитязі воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння.

НБУ випустив монету, присвячену безпілотнику "Magura": що на ній зображено

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura", передає УНН.

З початку повномасштабної війни Україна не раз дивувала світ своєю майстерністю нищити ворога, який переважає своєю військовою потужністю. У цьому нашим воїнам допомагають сучасні розробки українських зброярів, які дають їм можливість реалізовувати найсміливіші операції. Саме одній із таких інноваційних розробок ми присвятили нову пам’ятну монету – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" 

- йдеться у повідомленні.

За допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30, додали у НБУ.

Тож нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні.

Як виглядає монета?

Монета має номінал 5 гривень.

На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник "Maguraˮ, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого "Groop 13ˮ застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер "Magura".

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

▪️ Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

▪️ Скульптор: Володимир Дем’яненко.

Як і коли можна придбати монету?

Пам’ятна монета "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura"" введена в обіг 12 грудня 2025 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року.

НБУ випустив пам'ятну монету на честь унікальної спецоперації СБУ "Павутина"12.12.25, 17:54 • 3248 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Техніка
Війна в Україні
Су-30
Національний банк України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Мі-8
Україна