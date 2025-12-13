НБУ випустив монету, присвячену безпілотнику "Magura": що на ній зображено
Київ • УНН
Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" номіналом 5 гривень. Монета присвячена інженерній майстерності українських розробників зброї та бойовій звитязі воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння.
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura", передає УНН.
З початку повномасштабної війни Україна не раз дивувала світ своєю майстерністю нищити ворога, який переважає своєю військовою потужністю. У цьому нашим воїнам допомагають сучасні розробки українських зброярів, які дають їм можливість реалізовувати найсміливіші операції. Саме одній із таких інноваційних розробок ми присвятили нову пам’ятну монету – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura"
За допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30, додали у НБУ.
Тож нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні.
Як виглядає монета?
Монета має номінал 5 гривень.
На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник "Maguraˮ, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого "Groop 13ˮ застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.
На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер "Magura".
Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
▪️ Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
▪️ Скульптор: Володимир Дем’яненко.
Як і коли можна придбати монету?
Пам’ятна монета "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura"" введена в обіг 12 грудня 2025 року.
Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року.
