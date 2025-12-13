$42.270.00
49.520.00
15:54 • 4654 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 8842 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 9398 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 10661 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 10913 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 10396 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 12220 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13682 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12300 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12752 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
НБУ выпустил монету, посвященную беспилотнику "Magura": что на ней изображено

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura" номиналом 5 гривен. Монета посвящена инженерному мастерству украинских разработчиков оружия и боевой доблести воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения.

НБУ выпустил монету, посвященную беспилотнику "Magura": что на ней изображено

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету – "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura", передает УНН.

С начала полномасштабной войны Украина не раз удивляла мир своим мастерством уничтожать врага, превосходящего своей военной мощью. В этом нашим воинам помогают современные разработки украинских оружейников, которые дают им возможность реализовывать самые смелые операции. Именно одной из таких инновационных разработок мы посвятили новую памятную монету – "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura" 

- говорится в сообщении.

С помощью этих беспилотных катеров украинские военные не только уничтожили ряд российских кораблей, но и впервые в истории с беспилотной платформы морского базирования поразили воздушные цели: вертолеты Ми-8 и истребители Су-30, добавили в НБУ.

Поэтому новая памятная монета увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевую доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне.

Как выглядит монета?

Монета имеет номинал 5 гривен.

На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник "Maguraˮ, рассекающий морские волны. Вверху – сцена момента уничтожения вражеского истребителя Су-30, которая подтверждает эффективное противодействие врагу на море и в воздухе. Также на монете изображена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины, единственное спецподразделение которого "Groop 13ˮ применяло эти надводные беспилотники в боевых условиях во время реализации своих военных операций.

На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры – праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер "Magura".

Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

▪️ Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

▪️ Скульптор: Владимир Демьяненко.

Как и когда можно приобрести монету?

Памятная монета "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura"" введена в обращение 12 декабря 2025 года.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 16 декабря 2025 года.

НБУ выпустил памятную монету в честь уникальной спецоперации СБУ "Паутина"12.12.25, 17:54 • 3250 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Техника
Война в Украине
Сухой Су-30
Национальный банк Украины
Главное управление разведки Украины
Ми-8
Украина