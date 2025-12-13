НБУ выпустил монету, посвященную беспилотнику "Magura": что на ней изображено

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету – "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura", передает УНН.

С начала полномасштабной войны Украина не раз удивляла мир своим мастерством уничтожать врага, превосходящего своей военной мощью. В этом нашим воинам помогают современные разработки украинских оружейников, которые дают им возможность реализовывать самые смелые операции. Именно одной из таких инновационных разработок мы посвятили новую памятную монету – "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura"