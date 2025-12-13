НБУ выпустил монету, посвященную беспилотнику "Magura": что на ней изображено
Киев • УНН
Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura" номиналом 5 гривен. Монета посвящена инженерному мастерству украинских разработчиков оружия и боевой доблести воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения.
Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету – "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura", передает УНН.
С начала полномасштабной войны Украина не раз удивляла мир своим мастерством уничтожать врага, превосходящего своей военной мощью. В этом нашим воинам помогают современные разработки украинских оружейников, которые дают им возможность реализовывать самые смелые операции. Именно одной из таких инновационных разработок мы посвятили новую памятную монету – "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura"
С помощью этих беспилотных катеров украинские военные не только уничтожили ряд российских кораблей, но и впервые в истории с беспилотной платформы морского базирования поразили воздушные цели: вертолеты Ми-8 и истребители Су-30, добавили в НБУ.
Поэтому новая памятная монета увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевую доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне.
Как выглядит монета?
Монета имеет номинал 5 гривен.
На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник "Maguraˮ, рассекающий морские волны. Вверху – сцена момента уничтожения вражеского истребителя Су-30, которая подтверждает эффективное противодействие врагу на море и в воздухе. Также на монете изображена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины, единственное спецподразделение которого "Groop 13ˮ применяло эти надводные беспилотники в боевых условиях во время реализации своих военных операций.
На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры – праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер "Magura".
Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
▪️ Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
▪️ Скульптор: Владимир Демьяненко.
Как и когда можно приобрести монету?
Памятная монета "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura"" введена в обращение 12 декабря 2025 года.
Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 16 декабря 2025 года.
