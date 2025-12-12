НБУ выпустил памятную монету в честь уникальной спецоперации СБУ "Паутина"
Национальный банк Украины 12 декабря 2025 года ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" номиналом 5 гривен. Она посвящена деятельности СБУ и уникальной спецоперации "Паутина", которая привела к поражению 41 военного самолета РФ.
Детали
Новая монета посвящена деятельности Службы безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина", которая уже вошла в историю как свидетельство технической изобретательности, интеллекта и профессионализма украинских защитников.
Подготовка к операции "Паутина" длилась более полутора лет. Контроль над операцией осуществлял лично Президент Украины Владимир Зеленский, а непосредственно руководил подготовкой и ее реализацией – Глава СБУ Василий Малюк. 1 июня 2025 года состоялась завершающая стадия операции: операторы FPV-дронов, искусно скрытых под крышами гражданских охотничьих домиков, подняли беспилотники в воздух и нанесли удар по российской стратегической авиации. В результате был поражен 41 военный самолет РФ, включая бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также редкие разведывательные самолеты А-50.
Выпуск монеты, в которой запечатлена "Паутина" – это большая честь для всего коллектива Службы, который принимал участие в проведении спецоперации. Специалисты СБУ доказали: как бы далеко ни находился враг, он не скроется от справедливого возмездия. Наши сотрудники умеют работать с хирургической точностью и наносить удары там, где противник этого не ожидает. И будут это делать и в дальнейшем!
О дизайне монеты
Памятная монета "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Гурт монеты – рифленый.
На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное изображение "троянского коня", за которым просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции. Этот архетип, навеянный древнегреческой легендой об изобретательности, отражает суть операции "Паутина" – победу интеллекта и креативности над грубой силой. В верхней части монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надписи УКРАИНА и год чеканки 2025, номинал 5 с графическим знаком гривны ₴. В нижней части – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. Слева изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. ЗАЩИЩАЕМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!.
На реверсе монеты в верхней части изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине – надпись 117 FPV / ДРОНОВ, это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации. Центральный элемент – зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним – стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер операции и ее стратегическую слаженность. Дополнительным элементом является тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором. В нижней части полукругом размещена надпись: СПЕЦОПЕРАЦИЯ СБУ "ПАУТИНА".
Дизайн – Александра Кучинская. Скульптор – Владимир Демьяненко.