НБУ випустив пам'ятну монету на честь унікальної спецоперації СБУ "Павутина"
Київ • УНН
Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" номіналом 5 гривень. Вона присвячена діяльності СБУ та унікальній спецоперації "Павутина", що призвела до ураження 41 військового літака рф.
Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!", передає УНН.
Деталі
Нова монета присвячена діяльності Служби безпеки України та її унікальній спецоперації "Павутина", що вже увійшла в історію як свідчення технічної винахідливості, інтелекту та професіоналізму українських захисників.
Підготовка до операції "Павутина" тривала понад півтора року. Контроль над операцією здійснював особисто Президент України Володимир Зеленський, а безпосередньо керував підготовкою та її реалізацією – Голова СБУ Василь Малюк. 1 червня 2025 року відбулася завершальна стадія операції: оператори FPV-дронів, майстерно прихованих під дахами цивільних мисливських будиночків, підняли безпілотники в повітря і завдали удару по російській стратегічній авіації. У результаті було уражено 41 військовий літак рф, включаючи бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також рідкісні розвідувальні літаки А-50.
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 28581 перегляд
Випуск монети, в якій закарбована "Павутина" – це велика честь для всього колективу Служби, який брав участь у проведенні спецоперації. Фахівці СБУ довели: як далеко б не перебував ворог, він не сховається від справедливої відплати. Наші співробітники вміють працювати з хірургічною точністю і завдавати ударів там, де противник цього не очікує. І будуть це робити й надалі!
Про дизайн монети
Пам’ятна монета "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети – рифлений.
На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ "троянського коня", за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції. Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції "Павутина" – перемогу інтелекту та креативності над грубою силою. У верхній частині монети розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴. У нижній частині – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку. Ліворуч зображено емблему Служби безпеки України з гаслом СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗАХИЩАЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!.
На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині – напис 117 FPV / ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. Центральний елемент – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість. Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами системи керування дронами, яка забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: СПЕЦОПЕРАЦІЯ СБУ "ПАВУТИНА".
Дизайн – Олександра Кучинська. Скульптор – Володимир Дем’яненко.