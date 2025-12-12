$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
13:09 • 12895 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
13:07 • 16219 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
11:47 • 28190 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 23752 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 21461 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
10:23 • 21638 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
12 грудня, 07:00 • 23456 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28929 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40954 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 16219 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:47 • 28190 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 13:44 • 68920 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
НБУ випустив пам'ятну монету на честь унікальної спецоперації СБУ "Павутина"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" номіналом 5 гривень. Вона присвячена діяльності СБУ та унікальній спецоперації "Павутина", що призвела до ураження 41 військового літака рф.

НБУ випустив пам'ятну монету на честь унікальної спецоперації СБУ "Павутина"

Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!", передає УНН.

Деталі

Нова монета присвячена діяльності Служби безпеки України та її унікальній спецоперації "Павутина", що вже увійшла в історію як свідчення технічної винахідливості, інтелекту та професіоналізму українських захисників.

Підготовка до операції "Павутина" тривала понад півтора року. Контроль над операцією здійснював особисто Президент України Володимир Зеленський, а безпосередньо керував підготовкою та її реалізацією – Голова СБУ Василь Малюк. 1 червня 2025 року відбулася завершальна стадія операції: оператори FPV-дронів, майстерно прихованих під дахами цивільних мисливських будиночків, підняли безпілотники в повітря і завдали удару по російській стратегічній авіації. У результаті було уражено 41 військовий літак рф, включаючи бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також рідкісні розвідувальні літаки А-50.

Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 28581 перегляд

Випуск монети, в якій закарбована "Павутина" – це велика честь для всього колективу Служби, який брав участь у проведенні спецоперації. Фахівці СБУ довели: як далеко б не перебував ворог, він не сховається від справедливої відплати. Наші співробітники вміють працювати з хірургічною точністю і завдавати ударів там, де противник цього не очікує. І будуть це робити й надалі! 

– зазначив Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ "троянського коня", за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції. Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції "Павутина" – перемогу інтелекту та креативності над грубою силою. У верхній частині монети розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴. У нижній частині – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку. Ліворуч зображено емблему Служби безпеки України з гаслом СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗАХИЩАЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!.

На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині – напис 117 FPV / ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. Центральний елемент – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість. Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами системи керування дронами, яка забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: СПЕЦОПЕРАЦІЯ СБУ "ПАВУТИНА".

Дизайн – Олександра Кучинська. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Антоніна Туманова

