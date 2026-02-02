Укрпочта меняет логотип: гендиректор говорит, тратить миллионы на ребрендинг не будут
«Укрпочта» обновляет свой стиль, представив новый логотип в виде буквы «У». Он призван усилить украинскую идентичность и заменит старый бренд постепенно.
Укрпочта меняет логотип в 32-ю годовщину компании, сообщил гендиректор АО Игорь Смилянский в понедельник в Telegram, пишет УНН.
"Сегодня мы обновляем наш стиль. Новый логотип усиливает украинскую идентичность. А шрифт – это продолжение украинской почтовой эстетики 1918-1921 годов в современной форме. Теперь наше лого – это "У". "У" – как Украина. "У" – как Укрпочта", - написал Смилянский.
Он указал при этом, что Укрпочта "хочет иметь больше связи с исторической Украиной, а не советской".
"Мы не будем тратить миллионы на ребрендинг. Новый бренд постепенно заменит старый и прежде всего появится там, где мы создаем новое: в новых сервисах, почтоматах, в новых отделениях и т.д.", - указал Смилянский.
