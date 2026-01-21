$43.180.08
19:21 • 2780 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14 • 11667 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 20390 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 15933 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 28539 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 32663 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20072 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21362 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39060 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58373 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Олексій Шевчук спростував інформацію про своє призначення до комісії з обрання заступника керівника САП, заявивши про проходження конкурсного відбору. Він також відкинув звинувачення в ухиленні від військової служби та анонсував судові позови щодо поширення наклепу.

"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП

Адвокат Олексій Шевчук спростував інформацію, що нібито був призначений до складу комісії з обрання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами Шевчука він пройшов конкурсний відбір. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Повідомляю, що я як речник Національної асоціації адвокатів України та адвокат пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний і рекомендований на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

- написав Шевчук на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, одразу після цього на нього почалася чергова хвиля інформаційних атак. Зокрема, йому згадали, що він був адвокатом Іллі Киви. Шевчук у своєму дописі не став заперечувати цього факту, однак вказав, що представляв інтереси Киви в часи коли той був начальником департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин.

Шевчук також зауважив, що вже не вперше стикається з "торпедуванням" своєї кандидатури, зокрема, подібне відбувалося тоді, коли він був номінований до Вищої ради правосуддя за квотою Президента.

У своєму дописі адвокат також відкинув заяви про йог нібито ухиляння від військової службу і заявив, що мобілізувався і проходить службу у війську.

Так само особи, які системно поширюють наклеп, нестимуть відповідальність. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена

- зазначив юрист.

Нагадаємо

27 листопада 2025 року Рада прокурорів України (РПУ) оголосила про початок формування Конкурсної комісії, яка проведе відкритий конкурс на посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Всі охочі могли подати свої кандидатури до 4 грудня. Після відбору кандидатів до членів комісії їх список передається Радою прокурорів на затвердження Генеральному прокурору.

Євген Царенко

СуспільствоПолітика
Соціальна мережа
Мобілізація
Спеціалізована антикорупційна прокуратура