"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП

Адвокат Олексій Шевчук спростував інформацію, що нібито був призначений до складу комісії з обрання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами Шевчука він пройшов конкурсний відбір. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Повідомляю, що я як речник Національної асоціації адвокатів України та адвокат пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний і рекомендований на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - написав Шевчук на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, одразу після цього на нього почалася чергова хвиля інформаційних атак. Зокрема, йому згадали, що він був адвокатом Іллі Киви. Шевчук у своєму дописі не став заперечувати цього факту, однак вказав, що представляв інтереси Киви в часи коли той був начальником департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин.

Шевчук також зауважив, що вже не вперше стикається з "торпедуванням" своєї кандидатури, зокрема, подібне відбувалося тоді, коли він був номінований до Вищої ради правосуддя за квотою Президента.

У своєму дописі адвокат також відкинув заяви про йог нібито ухиляння від військової службу і заявив, що мобілізувався і проходить службу у війську.

Так само особи, які системно поширюють наклеп, нестимуть відповідальність. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена - зазначив юрист.

Нагадаємо

27 листопада 2025 року Рада прокурорів України (РПУ) оголосила про початок формування Конкурсної комісії, яка проведе відкритий конкурс на посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Всі охочі могли подати свої кандидатури до 4 грудня. Після відбору кандидатів до членів комісії їх список передається Радою прокурорів на затвердження Генеральному прокурору.