"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Алексей Шевчук опроверг информацию о своем назначении в комиссию по избранию заместителя руководителя САП, заявив о прохождении конкурсного отбора. Он также отверг обвинения в уклонении от военной службы и анонсировал судебные иски по распространению клеветы.

"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП

Адвокат Алексей Шевчук опроверг информацию о том, что якобы был назначен в состав комиссии по избранию заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По словам Шевчука, он прошел конкурсный отбор. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Сообщаю, что я как спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины и адвокат прошел конкурсный отбор в Совете прокуроров Украины и был избран и рекомендован на должность одного из членов конкурсной комиссии, которая должна осуществлять отбор заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

- написал Шевчук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сразу после этого на него началась очередная волна информационных атак. В частности, ему вспомнили, что он был адвокатом Ильи Кивы. Шевчук в своем сообщении не стал отрицать этого факта, однако указал, что представлял интересы Кивы в то время, когда тот был начальником департамента МВД и отвечал за противодействие обороту наркотических веществ.

Шевчук также отметил, что уже не впервые сталкивается с "торпедированием" своей кандидатуры, в частности, подобное происходило тогда, когда он был номинирован в Высший совет правосудия по квоте Президента.

В своем сообщении адвокат также отверг заявления о его якобы уклонении от военной службы и заявил, что мобилизовался и проходит службу в армии.

Так же лица, системно распространяющие клевету, будут нести ответственность. Соответствующие иски уже поданы, и работа в этом направлении будет продолжена

- отметил юрист.

Напомним

27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины (РПУ) объявил о начале формирования Конкурсной комиссии, которая проведет открытый конкурс на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Все желающие могли подать свои кандидатуры до 4 декабря. После отбора кандидатов в члены комиссии их список передается Советом прокуроров на утверждение Генеральному прокурору.

Евгений Царенко

ОбществоПолитика
Социальная сеть
Мобилизация
Специализированная антикоррупционная прокуратура