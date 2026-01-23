Национальная ассоциация адвокатов призвала исключить внешнее давление на работу комиссии по избранию заместителя руководителя САП

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 10812 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 32721 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 21600 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 22769 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 22693 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 24407 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 48296 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 59509 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41119 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33798 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 18116 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 19195 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 46752 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 30628 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 15734 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 32675 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 43956 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 47617 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 58644 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 49730 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 22437 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 38898 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 34454 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 62104 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 77055 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Национальная ассоциация адвокатов призвала исключить внешнее давление на работу комиссии по избранию заместителя руководителя САП

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала обеспечить отсутствие давления на органы самоуправления прокуратуры и Генпрокурора. Это необходимо для независимой, прозрачной и беспристрастной деятельности конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя САП.

Национальная ассоциация адвокатов призвала исключить внешнее давление на работу комиссии по избранию заместителя руководителя САП

Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала обеспечить невозможность любого внешнего давления на органы самоуправления прокуратуры и Генерального прокурора, чтобы деятельность конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры проходила независимо, прозрачно и беспристрастно, пишет УНН.

В состав комиссии вошел адвокат, председатель Комитета НААУ по вопросам лоббирования и спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины Алексей Шевчук.

"Привлечение председателя Комитета НААУ к процессу отбора руководящего состава САП подчеркивает важность профессиональной экспертизы адвокатского сообщества в вопросах развития антикоррупционной вертикали, даже в случаях, когда назначение происходит по квоте органов прокуратуры.

Вместе с тем, Национальная ассоциация адвокатов Украины, как единственная профессиональная организация, объединяющая адвокатуру Украины, подчеркивает: любое давление на адвокатов, а также их отождествление с клиентами недопустимы и противоречат базовым гарантиям права на защиту", - заявили в НААУ, в контексте появления в медиапространстве критических заявлений в адрес Шевчука.

НААУ приветствовала решение Совета прокуроров Украины и Генерального прокурора о назначении спикера Национальной ассоциации адвокатов Украины в состав конкурсной комиссии, уполномоченной осуществлять отбор кандидатов из числа прокуроров на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"В то же время НААУ подчеркивает, что любые медийные атаки, кампании дискредитации и распространение недостоверной информации в отношении кандидатов недопустимы, подрывают доверие к конкурсным процедурам и противоречат демократическим принципам функционирования гражданского общества.

Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает обеспечить невозможность любого внешнего давления на органы самоуправления прокуратуры и Генерального прокурора, чтобы деятельность конкурсной комиссии проходила независимо, прозрачно и беспристрастно", - говорится в заявлении Ассоциации.

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам поддержала избрание адвоката Шевчука в конкурсную комиссию по избранию заместителя руководителя САП22.01.26, 15:49 • 2554 просмотра

Напомним

27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины (СПУ) объявил о начале формирования Конкурсной комиссии, которая проведет открытый конкурс на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Все желающие могли подать свои кандидатуры до 4 декабря. После отбора кандидатов в члены комиссии их список передается Советом прокуроров на утверждение Генеральному прокурору.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура