Национальная ассоциация адвокатов призвала исключить внешнее давление на работу комиссии по избранию заместителя руководителя САП

Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала обеспечить невозможность любого внешнего давления на органы самоуправления прокуратуры и Генерального прокурора, чтобы деятельность конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры проходила независимо, прозрачно и беспристрастно, пишет УНН.

В состав комиссии вошел адвокат, председатель Комитета НААУ по вопросам лоббирования и спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины Алексей Шевчук.

"Привлечение председателя Комитета НААУ к процессу отбора руководящего состава САП подчеркивает важность профессиональной экспертизы адвокатского сообщества в вопросах развития антикоррупционной вертикали, даже в случаях, когда назначение происходит по квоте органов прокуратуры.

Вместе с тем, Национальная ассоциация адвокатов Украины, как единственная профессиональная организация, объединяющая адвокатуру Украины, подчеркивает: любое давление на адвокатов, а также их отождествление с клиентами недопустимы и противоречат базовым гарантиям права на защиту", - заявили в НААУ, в контексте появления в медиапространстве критических заявлений в адрес Шевчука.

НААУ приветствовала решение Совета прокуроров Украины и Генерального прокурора о назначении спикера Национальной ассоциации адвокатов Украины в состав конкурсной комиссии, уполномоченной осуществлять отбор кандидатов из числа прокуроров на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"В то же время НААУ подчеркивает, что любые медийные атаки, кампании дискредитации и распространение недостоверной информации в отношении кандидатов недопустимы, подрывают доверие к конкурсным процедурам и противоречат демократическим принципам функционирования гражданского общества.

Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает обеспечить невозможность любого внешнего давления на органы самоуправления прокуратуры и Генерального прокурора, чтобы деятельность конкурсной комиссии проходила независимо, прозрачно и беспристрастно", - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним

27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины (СПУ) объявил о начале формирования Конкурсной комиссии, которая проведет открытый конкурс на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Все желающие могли подать свои кандидатуры до 4 декабря. После отбора кандидатов в члены комиссии их список передается Советом прокуроров на утверждение Генеральному прокурору.