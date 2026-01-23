$43.170.01
Національна асоціація адвокатів закликала унеможливити зовнішній тиск на роботу комісії з обрання заступника керівника САП

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Національна асоціація адвокатів України закликала забезпечити відсутність тиску на органи самоврядування прокуратури та Генпрокурора. Це необхідно для незалежної, прозорої та неупередженої діяльності конкурсної комісії з відбору заступника керівника САП.

Національна асоціація адвокатів закликала унеможливити зовнішній тиск на роботу комісії з обрання заступника керівника САП

Національна асоціація адвокатів України закликала забезпечити неможливість будь-якого зовнішнього тиску на органи самоврядування прокуратури та Генерального прокурора, аби діяльність конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалася незалежно, прозоро та неупереджено, пише УНН.

До складу комісії увійшов адвокат, голова Комітету НААУ з питань лобіювання та речник Національної асоціації адвокатів України Олексій Шевчук.

"Залучення голови Комітету НААУ до процесу відбору керівного складу САП підкреслює важливість професійної експертизи адвокатської спільноти у питаннях розбудови антикорупційної вертикалі, навіть у випадках, коли призначення відбувається за квотою органів прокуратури.

Разом з тим, Національна асоціація адвокатів України, як єдина професійна організація, що об’єднує адвокатуру України, наголошує: будь-який тиск на адвокатів, а також їх ототожнення з клієнтами є неприпустимими та суперечать базовим гарантіям права на захист", - заявили в НААУ, у контексті появи в медіапросторі критичних заяв на адресу Шевчука.

НААУ привітало рішення Ради прокурорів України та Генерального прокурора щодо призначення спікера Національної асоціації адвокатів України до складу конкурсної комісії, уповноваженої здійснювати відбір кандидатів із числа прокурорів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Водночас НААУ підкреслює, що будь-які медійні атаки, кампанії дискредитації та поширення недостовірної інформації щодо кандидатів є неприпустимими, підривають довіру до конкурсних процедур і суперечать демократичним принципам функціонування громадянського суспільства.

Національна асоціація адвокатів України закликає забезпечити неможливість будь-якого зовнішнього тиску на органи самоврядування прокуратури та Генерального прокурора, аби діяльність конкурсної комісії відбувалася незалежно, прозоро та неупереджено", - ідеться в заяві Асоціації.

Міжнародна асоціація адвокатів з кримінальних справ підтримала обрання адвоката Шевчука до конкурсної комісії з обрання заступника керівника САП22.01.26, 15:49 • 2554 перегляди

Нагадаємо

27 листопада 2025 року Рада прокурорів України (РПУ) оголосила про початок формування Конкурсної комісії, яка проведе відкритий конкурс на посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Всі охочі могли подати свої кандидатури до 4 грудня. Після відбору кандидатів до членів комісії їх список передається Радою прокурорів на затвердження Генеральному прокурору.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура