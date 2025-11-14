Голова парламенту Грузії вимагає, аби "бюрократи з Брюсселя" оплатити лікування Саакашвілі, а Санду та Зеленському – вибачилися
Київ • УНН
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що "бюрократи з Брюсселя" мають відшкодувати витрати за 3,5 роки перебування експрезидента Михайла Саакашвілі у цивільній клініці. Він також звинуватив "євробюрократів" та президентів України і Молдови у "брехні" про тортури Саакашвілі.
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що витрати за перебування засудженого експрезидента Михайла Саакашвілі у цивільній клініці протягом 3,5 років мають відшкодувати "бюрократи з Брюсселя", зусиллями яких політика перевели на лікування із в'язниці, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Мене цікавить одне питання – треба з'ясувати, скільки коштувало його перебування в лікарні? Мене цікавить, що то за сума. Потім треба запитати тих бюрократів у Брюсселі, які мають відшкодувати ці витрати грузинському народу. Цікаво, скільки коштували грузинському народу їхня істерія та брехливі наративи
У партії Саакашвілі заявили, що влада Грузії хоче використовувати їх лідера для торгу щодо санкцій зі США13.11.25, 18:28 • 3524 перегляди
За його словами, "євробюрократи" разом із президентами України та Молдови "брехали про тортури Саакашвілі у в'язниці", переслідуючи власні цілі. Тепер Папуашвілі вимагає від них вибачень.
Саакашвілі просить Зеленського включити його до списку цивільних полонених13.11.25, 16:53 • 2208 переглядiв
Сьогодні ви аплодуєте президенту Зеленському, але саме він привіз Саакашвілі, щоби дестабілізувати країну. Ось хто ваш Зеленський… Йде повномасштабна війна, а вони звідси намагалися розгойдати ситуацію, щоб Грузія опинилася в ескалації з росією, фіналом якої стала б війна
Нагадаємо
З 12 травня 2022 року Саакашвілі перебував у тбіліській цивільній клініці "Вівамед". Його перевели туди через серйозні проблеми зі здоров'ям невдовзі після тривалого протестного голодування. Цього тижня Мін'юст Грузії оголосив про виписку експрезидента і його повернення до в'язниці. Зазначалося, що стан здоров'я політика задовільне та стаціонарне лікування більше не потрібне.
Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці12.11.25, 19:29 • 21372 перегляди
Саакашвілі залишається ув'язнений з 2021 року за посадові злочини, які він відкидає як політично мотивовані. За вироками Саакашвілі має залишатися за ґратами до 2034 року. Однак навіть перебуваючи у в'язниці кримінальні справи проти нього множаться. Цього місяця Саакашвілі та ще кільком опозиціонерам звинуватили у справі про "саботаж".