Голова парламенту Грузії вимагає, аби "бюрократи з Брюсселя" оплатити лікування Саакашвілі, а Санду та Зеленському – вибачилися

14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Популярнi новини
На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки14 листопада, 15:47 • 4536 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12141 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4928 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4296 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2694 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38814 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31564 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28829 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53240 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282099 перегляди
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12173 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38814 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17509 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34174 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30039 перегляди
Голова парламенту Грузії вимагає, аби "бюрократи з Брюсселя" оплатити лікування Саакашвілі, а Санду та Зеленському – вибачилися

Київ • УНН

 • 2672 перегляди

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що "бюрократи з Брюсселя" мають відшкодувати витрати за 3,5 роки перебування експрезидента Михайла Саакашвілі у цивільній клініці. Він також звинуватив "євробюрократів" та президентів України і Молдови у "брехні" про тортури Саакашвілі.

Голова парламенту Грузії вимагає, аби "бюрократи з Брюсселя" оплатити лікування Саакашвілі, а Санду та Зеленському – вибачилися

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що витрати за перебування засудженого експрезидента Михайла Саакашвілі у цивільній клініці протягом 3,5 років мають відшкодувати "бюрократи з Брюсселя", зусиллями яких політика перевели на лікування із в'язниці, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Мене цікавить одне питання – треба з'ясувати, скільки коштувало його перебування в лікарні? Мене цікавить, що то за сума. Потім треба запитати тих бюрократів у Брюсселі, які мають відшкодувати ці витрати грузинському народу. Цікаво, скільки коштували грузинському народу їхня істерія та брехливі наративи 

– заявив Папуашвілі журналістам.

У партії Саакашвілі заявили, що влада Грузії хоче використовувати їх лідера для торгу щодо санкцій зі США13.11.25, 18:28 • 3524 перегляди

За його словами, "євробюрократи" разом із президентами України та Молдови "брехали про тортури Саакашвілі у в'язниці", переслідуючи власні цілі. Тепер Папуашвілі вимагає від них вибачень.

Саакашвілі просить Зеленського включити його до списку цивільних полонених13.11.25, 16:53 • 2208 переглядiв

Сьогодні ви аплодуєте президенту Зеленському, але саме він привіз Саакашвілі, щоби дестабілізувати країну. Ось хто ваш Зеленський… Йде повномасштабна війна, а вони звідси намагалися розгойдати ситуацію, щоб Грузія опинилася в ескалації з росією, фіналом якої стала б війна 

– сказав він.

Нагадаємо

З 12 травня 2022 року Саакашвілі перебував у тбіліській цивільній клініці "Вівамед". Його перевели туди через серйозні проблеми зі здоров'ям невдовзі після тривалого протестного голодування. Цього тижня Мін'юст Грузії оголосив про виписку експрезидента і його повернення до в'язниці. Зазначалося, що стан здоров'я політика задовільне та стаціонарне лікування більше не потрібне.

Не потребує стаціонарного лікування: Саакашвілі перевели з клініки до в'язниці12.11.25, 19:29 • 21372 перегляди

Саакашвілі залишається ув'язнений з 2021 року за посадові злочини, які він відкидає як політично мотивовані. За вироками Саакашвілі має залишатися за ґратами до 2034 року. Однак навіть перебуваючи у в'язниці кримінальні справи проти нього множаться. Цього місяця Саакашвілі та ще кільком опозиціонерам звинуватили у справі про "саботаж".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Брюссель
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Грузія
Міхеіл Саакашвілі