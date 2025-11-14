Голова парламенту Грузії вимагає, аби "бюрократи з Брюсселя" оплатити лікування Саакашвілі, а Санду та Зеленському – вибачилися

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що "бюрократи з Брюсселя" мають відшкодувати витрати за 3,5 роки перебування експрезидента Михайла Саакашвілі у цивільній клініці. Він також звинуватив "євробюрократів" та президентів України і Молдови у "брехні" про тортури Саакашвілі.