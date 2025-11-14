Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что расходы за пребывание осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в гражданской клинике в течение 3,5 лет должны возместить "бюрократы из Брюсселя", усилиями которых политика перевели на лечение из тюрьмы, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Меня интересует один вопрос – надо выяснить, сколько стоило его пребывание в больнице? Меня интересует, что это за сумма. Потом надо спросить тех бюрократов в Брюсселе, которые должны возместить эти расходы грузинскому народу. Интересно, сколько стоили грузинскому народу их истерия и лживые нарративы – заявил Папуашвили журналистам.

По его словам, "евробюрократы" вместе с президентами Украины и Молдовы "лгали о пытках Саакашвили в тюрьме", преследуя собственные цели. Теперь Папуашвили требует от них извинений.

Сегодня вы аплодируете президенту Зеленскому, но именно он привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну. Вот кто ваш Зеленский… Идет полномасштабная война, а они отсюда пытались раскачать ситуацию, чтобы Грузия оказалась в эскалации с россией, финалом которой стала бы война – сказал он.

Напомним

С 12 мая 2022 года Саакашвили находился в тбилисской гражданской клинике "Вивамед". Его перевели туда из-за серьезных проблем со здоровьем вскоре после длительной протестной голодовки. На этой неделе Минюст Грузии объявил о выписке экс-президента и его возвращении в тюрьму. Отмечалось, что состояние здоровья политика удовлетворительное и стационарное лечение больше не требуется.

Саакашвили остается заключенным с 2021 года за должностные преступления, которые он отвергает как политически мотивированные. По приговорам Саакашвили должен оставаться за решеткой до 2034 года. Однако даже находясь в тюрьме уголовные дела против него множатся. В этом месяце Саакашвили и еще нескольким оппозиционерам предъявили обвинения по делу о "саботаже".