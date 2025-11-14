$42.060.03
Глава парламента Грузии требует, чтобы "бюрократы из Брюсселя" оплатили лечение Саакашвили, а Санду и Зеленскому – извинились

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что "бюрократы из Брюсселя" должны возместить расходы за 3,5 года пребывания экс-президента Михаила Саакашвили в гражданской клинике. Он также обвинил "евробюрократов" и президентов Украины и Молдовы во "лжи" о пытках Саакашвили.

Глава парламента Грузии требует, чтобы "бюрократы из Брюсселя" оплатили лечение Саакашвили, а Санду и Зеленскому – извинились

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что расходы за пребывание осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в гражданской клинике в течение 3,5 лет должны возместить "бюрократы из Брюсселя", усилиями которых политика перевели на лечение из тюрьмы, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Меня интересует один вопрос – надо выяснить, сколько стоило его пребывание в больнице? Меня интересует, что это за сумма. Потом надо спросить тех бюрократов в Брюсселе, которые должны возместить эти расходы грузинскому народу. Интересно, сколько стоили грузинскому народу их истерия и лживые нарративы 

– заявил Папуашвили журналистам.

В партии Саакашвили заявили, что власти Грузии хотят использовать их лидера для торга по санкциям с США13.11.25, 18:28 • 3362 просмотра

По его словам, "евробюрократы" вместе с президентами Украины и Молдовы "лгали о пытках Саакашвили в тюрьме", преследуя собственные цели. Теперь Папуашвили требует от них извинений.

Саакашвили просит Зеленского включить его в список гражданских пленных13.11.25, 16:53 • 2158 просмотров

Сегодня вы аплодируете президенту Зеленскому, но именно он привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну. Вот кто ваш Зеленский… Идет полномасштабная война, а они отсюда пытались раскачать ситуацию, чтобы Грузия оказалась в эскалации с россией, финалом которой стала бы война 

– сказал он.

Напомним

С 12 мая 2022 года Саакашвили находился в тбилисской гражданской клинике "Вивамед". Его перевели туда из-за серьезных проблем со здоровьем вскоре после длительной протестной голодовки. На этой неделе Минюст Грузии объявил о выписке экс-президента и его возвращении в тюрьму. Отмечалось, что состояние здоровья политика удовлетворительное и стационарное лечение больше не требуется.

Не нуждается в стационарном лечении: Саакашвили перевели из клиники в тюрьму12.11.25, 19:29 • 21342 просмотра

Саакашвили остается заключенным с 2021 года за должностные преступления, которые он отвергает как политически мотивированные. По приговорам Саакашвили должен оставаться за решеткой до 2034 года. Однако даже находясь в тюрьме уголовные дела против него множатся. В этом месяце Саакашвили и еще нескольким оппозиционерам предъявили обвинения по делу о "саботаже".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Грузия
Михеил Саакашвили