Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19080 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
14:39 • 17021 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18230 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45410 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32740 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34697 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37005 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32954 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28193 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Графики отключений электроэнергии
В партии Саакашвили заявили, что власти Грузии хотят использовать их лидера для торга по санкциям с США

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Решение о возвращении Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники призвано повлиять на США, которые ввели санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили. Председатель партии Саакашвили считает это отчаянной попыткой Иванишвили привлечь внимание Запада.

В партии Саакашвили заявили, что власти Грузии хотят использовать их лидера для торга по санкциям с США

Решение о возвращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники призвано повлиять на США, которые ввели санкции против миллиардера-основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом заявила глава партии Саакашвили "Единое национальное движение" Тина Бокучава на брифинге, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Это отчаянная попытка Иванишвили привлечь внимание Запада и, в частности, США. Помните, в Конгрессе США Бидзина Иванишвили обсуждался как несостоятельный, неумелый диктатор. И сейчас, консолидируя диктатуру, Иванишвили пытается доказать Западу, что в Грузии установилась диктатура, что он сам стал диктатором, и как диктатор, по-прежнему, способен вести переговоры с Западом и США 

- заявила Бокучава.

По ее мнению, Иванишвили желает избрать "ту же переговорную позицию с Западом", что и белорусский диктатор александр лукашенко, который использовал собственных политзаключенных для торга с администрацией Дональда Трампа относительно санкций.

В то же время Бокучава напомнила, что "даже через 13 лет после мирной передачи власти" Саакашвили остается "главным соперником и политическим врагом Иванишвили", а также "врагом номер один владимира путина".

На эти отчаянные шаги, на консолидацию диктатуры, нашим ответом должна быть борьба, еще большая стойкость, единство и более глубокая консолидация – борьба за нашу страну, за победу страны, за правду, которая на нашей стороне, за мир, который нужен нашей стране и нашим семьям, за освобождение, за возвращение этой страны на путь евроатлантической интеграции 

– сказала она.

Напомним

Саакашвили находился в клинике с 12 мая 2022 года. Вчера Министерство юстиции Грузии сообщило, что его перевели в руставскую тюрьму, поскольку состояние здоровья удовлетворительное и стационарное лечение больше не требуется. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе назвал возвращение Саакашвили "логичным и правильным решением": "Человек, у которого нет проблем со здоровьем и есть срок наказания, да, должен находиться в тюрьме, как и остальные заключенные".

Мать экс-президента Гиули Аласания утверждает, что в последний раз Саакашвили проводили медицинское обследование более месяца назад. Непосредственно перед выпиской никаких анализов не сдавал.

Возвращение Саакашвили в тюрьму произошло вскоре после возбуждения уголовного дела против него и еще нескольких оппозиционеров за саботаж и призывы к свержению власти. Одновременно правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд, требуя запрета "Национального движения" и еще двух оппозиционных партий.

Антонина Туманова

