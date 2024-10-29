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Саакашвілі закликає до "безперервних протестів" у Грузії

Київ • УНН

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Ув'язнений експрезидент Грузії Саакашвілі закликав до безперервних протестів через фальсифікацію парламентських виборів. Опозиція вже провела мітинг з вимогою міжнародної перевірки результатів голосування.

Саакашвілі закликає до "безперервних протестів" у Грузії

Ув'язнений третій президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав до безперервних протестів через фальсифікацію результатів виборів, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Дорога кожна година! Втрата часу дорівнює смерті!" — заявляє Саакашвілі.

У відкритому листі, опублікованому на його сторінці у FB, йдеться про те, що недостатньо сподіватися на реакцію західних партнерів — "все має вирішуватися на вулицях Грузії".

"Заклики до заспокоєння ситуації роблять російську справу", заявляє Саакашвілі.

Додамо

Після парламентських виборів 26 жовтня опозиція заявила про їх фальсифікацію та невизнання результатів. Минулого понеділка перед парламентом пройшов великий мітинг опозиції з вимогою проведення міжнародної перевірки та проведення нових виборів під міжнародним контролем.

Мітинг тривав кілька годин, він пройшов без ексцесів. Нових планів щодо проведення акцій на даний момент не оголошено. Опозиція проводить додаткові консультації та заявляє, що зайнята збиранням доказів фальсифікації виборів.

У правлячій партії у відповідь стверджують, що розмовами про фальшування виборів опозиція намагається виправдати свою поразку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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