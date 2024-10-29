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Саакашвили призывает к "непрерывным протестам" в Грузии

Саакашвили призывает к "непрерывным протестам" в Грузии

Киев  •  УНН

14:30 • 4929 просмотра

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Заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал к непрерывным протестам из-за фальсификации парламентских выборов. Оппозиция уже провела митинг с требованием международной проверки результатов голосования.

Заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к непрерывным протестам из-за фальсификации результатов выборов, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Дорог каждый час! Потеря времени равна смерти!" - заявляет Саакашвили.

В открытом письме, опубликованном на его странице в FB, говорится о том, что недостаточно надеяться на реакцию западных партнеров - "все должно решаться на улицах Грузии".

"Призывы к успокоению ситуации делают российское дело", заявляет Саакашвили.

Добавим

После парламентских выборов 26 октября оппозиция заявила об их фальсификации и непризнании результатов. В прошлый понедельник перед парламентом прошел большой митинг оппозиции с требованием проведения международной проверки и проведения новых выборов под международным контролем.

Митинг длился несколько часов, он прошел без эксцессов. Новых планов по проведению акций на данный момент не объявлено. Оппозиция проводит дополнительные консультации и заявляет, что занята сбором доказательств фальсификации выборов.

В правящей партии в ответ утверждают, что разговорами о фальсификации выборов оппозиция пытается оправдать свое поражение.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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