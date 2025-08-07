У Тбілісі тисячі людей приєдналися до ходи в річницю серпневої війни з рф
Київ • УНН
У Тбілісі кілька тисяч людей пройшли ходою до парламенту, вшановуючи 17-ту річницю російсько-грузинської війни. Учасники несли національні прапори та стікери з червоними маками, скандуючи патріотичні гасла.
У Тбілісі сьогодні кілька тисяч людей приєдналися до ходи з нагоди 17-ї річниці початку російсько-грузинської війни, передає УНН із посиланням на Новини-Грузія.
Деталі
Марш стартував із площі Героїв, де встановлено монумент загиблим за територіальну цілісність та свободу країни. Учасники акції рушили до парламенту на проспект Руставелі. Колони супроводжує патрульна поліція.
У перших рядах – гігантський транспарант із слоганом "Слава героям". У багатьох демонстрантів у руках національні прапори та стікери з червоними маками – це символ скорботи за загиблими під час війни 2008 року.
Учасники ходи скандують різні гасла: "Анцухелідзе безсмертний", "Слава героям", "Хай живуть герої", "Слава незалежної Грузії", "Слава Україні" "Крах гнилої Російської імперії" тощо. Можна було почути і нецензурні кричалки, звернені до російського президента володимира путіна.
Додамо
Серпнева війна 2008 року між росією та Грузією тривала п'ять днів. З грузинської сторони загинули 408 осіб, включаючи 170 військовослужбовців, 14 поліцейських та 224 мирних мешканців. Поранення отримали понад 2 200 осіб, із них понад тисячу – військові.
Внаслідок конфлікту близько 26 тисяч жителів грузинських сіл були змушені залишити свої будинки. З урахуванням біженців з Абхазії у 1990-х роках, загальна кількість вимушено переміщених осіб у Грузії перевищила 263 тисячі осіб.
росія офіційно визнала "незалежність" Абхазії та Цхінвальського регіону у серпні 2008 року. Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з москвою, а Цхінвальський регіон та Абхазію оголосив окупованими територіями.
Вже кілька років Грузії тривають внутрішні суперечки щодо причин конфлікту. Представники нині правлячої "Грузинської мрії" заявляють, що відповідальність за початок війни лежить на попередньому керівництві країни, зокрема, на експрезиденті Михайлі Саакашвілі та його соратниках. Опозиція звинувачує ГМ у обслуговуванні інтересів москви і навіть називає "колабораціоністським урядом".