У Тбілісі тисячі людей приєдналися до ходи в річницю серпневої війни з рф

Ексклюзив
15:56 • 44681 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу 7 серпня, 11:02
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу 7 серпня, 11:42
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців 7 серпня, 12:43
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку 7 серпня, 13:59
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 44684 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 70446 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 91197 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102166 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102497 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу 7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм 6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ 6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ 6 серпня, 05:58
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день" 4 серпня, 15:58
У Тбілісі тисячі людей приєдналися до ходи в річницю серпневої війни з рф

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

У Тбілісі кілька тисяч людей пройшли ходою до парламенту, вшановуючи 17-ту річницю російсько-грузинської війни. Учасники несли національні прапори та стікери з червоними маками, скандуючи патріотичні гасла.

У Тбілісі тисячі людей приєдналися до ходи в річницю серпневої війни з рф

У Тбілісі сьогодні кілька тисяч людей приєдналися до ходи з нагоди 17-ї річниці початку російсько-грузинської війни, передає УНН із посиланням на Новини-Грузія.

Деталі

Марш стартував із площі Героїв, де встановлено монумент загиблим за територіальну цілісність та свободу країни. Учасники акції рушили до парламенту на проспект Руставелі. Колони супроводжує патрульна поліція.

У перших рядах – гігантський транспарант із слоганом "Слава героям". У багатьох демонстрантів у руках національні прапори та стікери з червоними маками – це символ скорботи за загиблими під час війни 2008 року.

Учасники ходи скандують різні гасла: "Анцухелідзе безсмертний", "Слава героям", "Хай живуть герої", "Слава незалежної Грузії", "Слава Україні" "Крах гнилої Російської імперії" тощо. Можна було почути і нецензурні кричалки, звернені до російського президента володимира путіна.

Додамо

Серпнева війна 2008 року між росією та Грузією тривала п'ять днів. З грузинської сторони загинули 408 осіб, включаючи 170 військовослужбовців, 14 поліцейських та 224 мирних мешканців. Поранення отримали понад 2 200 осіб, із них понад тисячу – військові.

Внаслідок конфлікту близько 26 тисяч жителів грузинських сіл були змушені залишити свої будинки. З урахуванням біженців з Абхазії у 1990-х роках, загальна кількість вимушено переміщених осіб у Грузії перевищила 263 тисячі осіб.

росія офіційно визнала "незалежність" Абхазії та Цхінвальського регіону у серпні 2008 року. Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з москвою, а Цхінвальський регіон та Абхазію оголосив окупованими територіями.

Вже кілька років Грузії тривають внутрішні суперечки щодо причин конфлікту. Представники нині правлячої "Грузинської мрії" заявляють, що відповідальність за початок війни лежить на попередньому керівництві країни, зокрема, на експрезиденті Михайлі Саакашвілі та його соратниках. Опозиція звинувачує ГМ у обслуговуванні інтересів москви і навіть називає "колабораціоністським урядом".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Тбілісі
Україна
Грузія
Міхеіл Саакашвілі