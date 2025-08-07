В Тбилиси тысячи людей присоединились к шествию в годовщину августовской войны с рф
Киев • УНН
В Тбилиси несколько тысяч человек прошли шествием к парламенту, почтив 17-ю годовщину российско-грузинской войны. Участники несли национальные флаги и стикеры с красными маками, скандируя патриотические лозунги.
В Тбилиси сегодня несколько тысяч человек присоединились к шествию по случаю 17-й годовщины начала российско-грузинской войны, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Детали
Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны. Участники акции двинулись к парламенту на проспект Руставели. Колонны сопровождает патрульная полиция.
В первых рядах – гигантский транспарант со слоганом "Слава героям". У многих демонстрантов в руках национальные флаги и стикеры с красными маками – это символ скорби по погибшим во время войны 2008 года.
Участники шествия скандируют различные лозунги: "Анцухелидзе бессмертен", "Слава героям", "Да здравствуют герои", "Слава независимой Грузии", "Слава Украине" "Крах гнилой Российской империи" и т.д. Можно было услышать и нецензурные кричалки, обращенные к российскому президенту Владимиру Путину.
Добавим
Августовская война 2008 года между россией и Грузией длилась пять дней. С грузинской стороны погибли 408 человек, включая 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителей. Ранения получили более 2 200 человек, из них более тысячи – военные.
В результате конфликта около 26 тысяч жителей грузинских сел были вынуждены покинуть свои дома. С учетом беженцев из Абхазии в 1990-х годах, общее количество вынужденно перемещенных лиц в Грузии превысило 263 тысячи человек.
россия официально признала "независимость" Абхазии и Цхинвальского региона в августе 2008 года. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию объявил оккупированными территориями.
Уже несколько лет в Грузии продолжаются внутренние споры относительно причин конфликта. Представители ныне правящей "Грузинской мечты" заявляют, что ответственность за начало войны лежит на предыдущем руководстве страны, в частности, на экс-президенте Михаиле Саакашвили и его соратниках. Оппозиция обвиняет ГМ в обслуживании интересов Москвы и даже называет "коллаборационистским правительством".