Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
14:11 • 43275 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
В Тбилиси тысячи людей присоединились к шествию в годовщину августовской войны с рф

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

В Тбилиси несколько тысяч человек прошли шествием к парламенту, почтив 17-ю годовщину российско-грузинской войны. Участники несли национальные флаги и стикеры с красными маками, скандируя патриотические лозунги.

В Тбилиси тысячи людей присоединились к шествию в годовщину августовской войны с рф

В Тбилиси сегодня несколько тысяч человек присоединились к шествию по случаю 17-й годовщины начала российско-грузинской войны, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

Детали

Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны. Участники акции двинулись к парламенту на проспект Руставели. Колонны сопровождает патрульная полиция.

В первых рядах – гигантский транспарант со слоганом "Слава героям". У многих демонстрантов в руках национальные флаги и стикеры с красными маками – это символ скорби по погибшим во время войны 2008 года.

Участники шествия скандируют различные лозунги: "Анцухелидзе бессмертен", "Слава героям", "Да здравствуют герои", "Слава независимой Грузии", "Слава Украине" "Крах гнилой Российской империи" и т.д. Можно было услышать и нецензурные кричалки, обращенные к российскому президенту Владимиру Путину.

Добавим

Августовская война 2008 года между россией и Грузией длилась пять дней. С грузинской стороны погибли 408 человек, включая 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителей. Ранения получили более 2 200 человек, из них более тысячи – военные.

В результате конфликта около 26 тысяч жителей грузинских сел были вынуждены покинуть свои дома. С учетом беженцев из Абхазии в 1990-х годах, общее количество вынужденно перемещенных лиц в Грузии превысило 263 тысячи человек.

россия официально признала "независимость" Абхазии и Цхинвальского региона в августе 2008 года. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию объявил оккупированными территориями.

Уже несколько лет в Грузии продолжаются внутренние споры относительно причин конфликта. Представители ныне правящей "Грузинской мечты" заявляют, что ответственность за начало войны лежит на предыдущем руководстве страны, в частности, на экс-президенте Михаиле Саакашвили и его соратниках. Оппозиция обвиняет ГМ в обслуживании интересов Москвы и даже называет "коллаборационистским правительством".

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Тбилиси
Украина
Грузия
Михеил Саакашвили