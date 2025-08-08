"Війну розпочала росія": активісти вийшли на протест у Тбілісі після заяв прем'єра Кобахідзе про серпневу війну

У Тбілісі біля будівлі уряду Грузії сьогодні відбулася акція під гаслом "Війну розпочала Росія". Декілька десятків учасників вийшли на протест у відповідь на заяву прем'єра Іраклія Кобахідзе, який поклав відповідальність за початок серпневої війни 2008 року на колишню владу країни, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Він заявив журналістам, що, виявляється, ми вели агресивну загарбницьку війну, що ми почали війну 8 серпня, і ми - агресор", - сказала учасниця акції Магда Мамукашвілі.

Протестувальники прийшли з прапорами та плакатами: "Пам'ятай 7 серпня", "росія – окупант", "Слава героям". Перед будинком урядової канцелярії виставили кордони поліції. Акція тривала без інцидентів. Трохи згодом мітингувальники перемістяться на проспект Руставелі, де щодня вимагають звільнення заарештованих учасників протестів та призначення дострокових парламентських виборів.

Додамо

Раніше сьогодні Кобахідзе заявив, що війна у 2008 році розпочалася не як оборонна операція Грузії проти росії. За його словами, ескалація пішла за "неспровокованим наступом на Цхінвалі", який вів "тодішній режим". У відповідь на нагадування журналістів, що стрілянину по вогневих точках на околицях Цхінвалі відкрили після обстрілів грузинських сіл, прем'єр послався на постанову президента Михайла Саакашвілі про введення воєнного стану та документи Ради Європи.

Дії колишнього головнокомандувача Кобахідзе назвав "серйозною авантюрою та зрадою".