"Войну начала россия": активисты вышли на протест в Тбилиси после заявлений премьера Кобахидзе об августовской войне
Киев • УНН
В Тбилиси состоялась акция протеста против заявления премьера Кобахидзе, который возложил ответственность за войну 2008 года на бывшую власть. Участники акции обвинили россию в оккупации.
В Тбилиси у здания правительства Грузии сегодня состоялась акция под лозунгом "Войну начала россия". Несколько десятков участников вышли на протест в ответ на заявление премьера Ираклия Кобахидзе, который возложил ответственность за начало августовской войны 2008 года на бывшие власти страны, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
"Он заявил журналистам, что, оказывается, мы вели агрессивную захватническую войну, что мы начали войну 8 августа, и мы - агрессор", - сказала участница акции Магда Мамукашвили.
Протестующие пришли с флагами и плакатами: "Помни 7 августа", "россия – оккупант", "Слава героям". Перед зданием правительственной канцелярии выставили кордоны полиции. Акция прошла без инцидентов. Чуть позже митингующие переместятся на проспект Руставели, где ежедневно требуют освобождения арестованных участников протестов и назначения досрочных парламентских выборов.
Добавим
Ранее сегодня Кобахидзе заявил, что война в 2008 году началась не как оборонительная операция Грузии против России. По его словам, эскалация последовала за "неспровоцированным наступлением на Цхинвали", которое вел "тогдашний режим". В ответ на напоминание журналистов, что стрельбу по огневым точкам на окраинах Цхинвали открыли после обстрелов грузинских сел, премьер сослался на постановление президента Михаила Саакашвили о введении военного положения и документы Совета Европы.
Действия бывшего главнокомандующего Кобахидзе назвал "серьезной авантюрой и предательством".