15:03 • 12801 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 49809 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 62195 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 40305 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 83450 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 59641 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 45289 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35212 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81307 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25356 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
"Войну начала россия": активисты вышли на протест в Тбилиси после заявлений премьера Кобахидзе об августовской войне

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Тбилиси состоялась акция протеста против заявления премьера Кобахидзе, который возложил ответственность за войну 2008 года на бывшую власть. Участники акции обвинили россию в оккупации.

"Войну начала россия": активисты вышли на протест в Тбилиси после заявлений премьера Кобахидзе об августовской войне

В Тбилиси у здания правительства Грузии сегодня состоялась акция под лозунгом "Войну начала россия". Несколько десятков участников вышли на протест в ответ на заявление премьера Ираклия Кобахидзе, который возложил ответственность за начало августовской войны 2008 года на бывшие власти страны, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Он заявил журналистам, что, оказывается, мы вели агрессивную захватническую войну, что мы начали войну 8 августа, и мы - агрессор", - сказала участница акции Магда Мамукашвили.

Протестующие пришли с флагами и плакатами: "Помни 7 августа", "россия – оккупант", "Слава героям". Перед зданием правительственной канцелярии выставили кордоны полиции. Акция прошла без инцидентов. Чуть позже митингующие переместятся на проспект Руставели, где ежедневно требуют освобождения арестованных участников протестов и назначения досрочных парламентских выборов.

В Тбилиси тысячи людей присоединились к шествию в годовщину августовской войны с рф07.08.25, 21:55 • 8056 просмотров

Добавим

Ранее сегодня Кобахидзе заявил, что война в 2008 году началась не как оборонительная операция Грузии против России. По его словам, эскалация последовала за "неспровоцированным наступлением на Цхинвали", которое вел "тогдашний режим". В ответ на напоминание журналистов, что стрельбу по огневым точкам на окраинах Цхинвали открыли после обстрелов грузинских сел, премьер сослался на постановление президента Михаила Саакашвили о введении военного положения и документы Совета Европы.

Действия бывшего главнокомандующего Кобахидзе назвал "серьезной авантюрой и предательством".

Антонина Туманова

Новости Мира
Ираклий Кобахидзе
Совет Европы
Тбилиси
Грузия
Михеил Саакашвили