Саакашвілі розповів, хто здатен на успішну революцію в Грузії
Київ • УНН
Михайло Саакашвілі заявив, що ядром нової революції в Грузії стане "покоління Z", а не політичні партії. Експрезидент також звинуватив дві опозиційні партії у лояльності мільярдеру Іванішвілі та спробах дискредитувати протести.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває в ув'язненні, заявив, що ядром нової революції в країні стане не політична партія, а "покоління Z", передає УНН.
Революція в Грузії неминуча, але, на відміну від 2003 року, це не буде партійна революція. У сучасну епоху всі успішні революції (непальська, мадагаскарська, нинішні сербські протести) були викликані Gen Z, і ядро протестів у Грузії – Gen Z. Ця стихія точно не враховуватиме інтриги та вузькі інтереси деяких політиків
Він також відзначив існування двох опозиційних партій, "лояльних" мільярдеру та засновнику правлячої "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі. На думку Саакашвілі, ці партії "розраховують на провал протестного руху" та займаються дискредитацією конкурентів.
Хоча експрезидент не назвав їх безпосередньо, очевидно, йдеться про "Сильну Грузію – Лело" та "Гахарія – за Грузію". Вони вирішили брати участь у муніципальних виборах 4 жовтня, відмовившись від бойкоту разом із партією Саакашвілі та іншими опозиційними силами.
У день голосування планується масштабна акція протесту, яка позиціонується як "мирна революція". У "Лело" заявили про намір приєднатися до мітингу, тоді як екс-прем'єр Георгій Гахарія звинуватив організаторів у "дискредитації мирного протесту".
