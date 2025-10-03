Саакашвілі розповів, хто здатен на успішну революцію в Грузії

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 2050 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3492 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 8088 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20175 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23435 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17785 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18571 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15856 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15175 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18067 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярнi новини
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10610 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22796 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9658 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32920 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15292 перегляди
Публікації
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1528 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 2052 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 3494 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 20177 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 23436 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15313 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26047 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69110 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76801 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57331 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Саакашвілі розповів, хто здатен на успішну революцію в Грузії

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Михайло Саакашвілі заявив, що ядром нової революції в Грузії стане "покоління Z", а не політичні партії. Експрезидент також звинуватив дві опозиційні партії у лояльності мільярдеру Іванішвілі та спробах дискредитувати протести.

Саакашвілі розповів, хто здатен на успішну революцію в Грузії

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває в ув'язненні, заявив, що ядром нової революції в країні стане не політична партія, а "покоління Z", передає УНН.

Революція в Грузії неминуча, але, на відміну від 2003 року, це не буде партійна революція. У сучасну епоху всі успішні революції (непальська, мадагаскарська, нинішні сербські протести) були викликані Gen Z, і ядро ​​протестів у Грузії – Gen Z. Ця стихія точно не враховуватиме інтриги та вузькі інтереси деяких політиків 

- написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Він також відзначив існування двох опозиційних партій, "лояльних" мільярдеру та засновнику правлячої "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі. На думку Саакашвілі, ці партії "розраховують на провал протестного руху" та займаються дискредитацією конкурентів.

Хоча експрезидент не назвав їх безпосередньо, очевидно, йдеться про "Сильну Грузію – Лело" та "Гахарія – за Грузію". Вони вирішили брати участь у муніципальних виборах 4 жовтня, відмовившись від бойкоту разом із партією Саакашвілі та іншими опозиційними силами.

У день голосування планується масштабна акція протесту, яка позиціонується як "мирна революція". У "Лело" заявили про намір приєднатися до мітингу, тоді як екс-прем'єр Георгій Гахарія звинуватив організаторів у "дискредитації мирного протесту".

У Грузії опозиція кличе десятки тисяч на акцію 4 жовтня, мерія Тбілісі обмежує формат протесту02.10.25, 18:08 • 2808 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Георгій Гахарія
Бідзіна Іванішвілі
Грузія
Міхеіл Саакашвілі