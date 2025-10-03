Саакашвили рассказал, кто способен на успешную революцию в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в заключении, заявил, что ядром новой революции в стране станет не политическая партия, а "поколение Z", передает УНН.

Революция в Грузии неизбежна, но, в отличие от 2003 года, это не будет партийная революция. В современную эпоху все успешные революции (непальская, мадагаскарская, нынешние сербские протесты) были вызваны Gen Z, и ядро ​​протестов в Грузии – Gen Z. Эта стихия точно не будет учитывать интриги и узкие интересы некоторых политиков - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также отметил существование двух оппозиционных партий, "лояльных" миллиардеру и основателю правящей "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. По мнению Саакашвили, эти партии "рассчитывают на провал протестного движения" и занимаются дискредитацией конкурентов.

Хотя экс-президент не назвал их напрямую, очевидно, речь идет о "Сильной Грузии – Лело" и "Гахария – за Грузию". Они решили участвовать в муниципальных выборах 4 октября, отказавшись от бойкота вместе с партией Саакашвили и другими оппозиционными силами.

В день голосования планируется масштабная акция протеста, которая позиционируется как "мирная революция". В "Лело" заявили о намерении присоединиться к митингу, тогда как экс-премьер Георгий Гахария обвинил организаторов в "дискредитации мирного протеста".

