Знепритомнів і отримав травми - Саакашвілі стало погано у в'язниці

Третьому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі стало погано у в'язниці. Повідомлення розповсюдила журналістка, засновниця "Фонду Нанукі" Нанука Жоржоліані, передає УНН.

Вчора він знепритомнів у камері, при падінні отримав травми голови та кінцівок, йому знадобилася реанімаційна допомога - повідомила Жоржоліані.

Як повідомляють "Новини Грузія", у пенітенціарній службі Міністерства юстиції Грузії підтвердили, що Саакашвілі відчув себе погано і йому знадобилася медична допомога.

Було проведено всі необхідні медичні маніпуляції, у тому числі зроблено рентген, він не виявив жодних ушкоджень - йдеться у повідомленні.

Що був за напад і в чому причини у Мін'юсті не повідомляють. На даний момент стан Саакашвілі стабілізувався, додає видання.

Нагадаємо

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі звернувся до Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни проти росії. Саакашвілі, який є громадянином України, стверджує, що його переслідування пов'язані з війною, а його отруєння та ув'язнення вимагав путін.