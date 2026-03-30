Знепритомнів і отримав травми - Саакашвілі стало погано у в'язниці

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Михайло Саакашвілі втратив свідомість у камері та потребував реанімації. Пенітенціарна служба підтвердила інцидент, але заперечує наявність ушкоджень.

Третьому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі стало погано у в'язниці. Повідомлення розповсюдила журналістка, засновниця "Фонду Нанукі" Нанука Жоржоліані, передає УНН.

Вчора він знепритомнів у камері, при падінні отримав травми голови та кінцівок, йому знадобилася реанімаційна допомога 

- повідомила Жоржоліані.

Як повідомляють "Новини Грузія", у пенітенціарній службі Міністерства юстиції Грузії підтвердили, що Саакашвілі відчув себе погано і йому знадобилася медична допомога.

Було проведено всі необхідні медичні маніпуляції, у тому числі зроблено рентген, він не виявив жодних ушкоджень 

- йдеться у повідомленні.

 Що був за напад і в чому причини у Мін'юсті не повідомляють. На даний момент стан Саакашвілі стабілізувався, додає видання.

Нагадаємо

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі звернувся до Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни проти росії. Саакашвілі, який є громадянином України, стверджує, що його переслідування пов'язані з війною, а його отруєння та ув'язнення вимагав путін.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна
Грузія
Міхеіл Саакашвілі