Потерял сознание и получил травмы - Саакашвили стало плохо в тюрьме

Третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо в тюрьме. Сообщение распространила журналистка, основательница "Фонда Нануки" Нанука Жоржолиани, передает УНН.

Вчера он потерял сознание в камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему понадобилась реанимационная помощь - сообщила Жоржолиани.

Как сообщают "Новости Грузия", в пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии подтвердили, что Саакашвили почувствовал себя плохо и ему понадобилась медицинская помощь.

Были проведены все необходимые медицинские манипуляции, в том числе сделан рентген, он не выявил никаких повреждений - говорится в сообщении.

Что был за приступ и в чем причины в Минюсте не сообщают. На данный момент состояние Саакашвили стабилизировалось, добавляет издание.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны против России. Саакашвили, являющийся гражданином Украины, утверждает, что его преследования связаны с войной, а его отравление и заключение требовал Путин.