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Президентка Грузії обіцяє скасувати проросійські закони у разі перемоги опозиції - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає до активної участі у виборах 26 жовтня. Вона обіцяє відкликати антиєвропейські закони та провести переговори про вступ до ЄС у разі перемоги проєвропейських сил.

Президентка Грузії обіцяє скасувати проросійські закони у разі перемоги опозиції - ЗМІ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла відкликати усі проросійські закони у разі перемоги опозиції на виборах, передає УНН із посиланням на BILD.

"Ці вибори вирішать: чи Європа, чи темрява, повернення до російсько-радянського минулого", - сказала Зурабішвілі про парламентські вибори 26 жовтня.

За її словами, правляча партія "Грузинська мрія" та її засновник Бідзіна Іванішвілі більше не прагнуть Європи, обмежують свободу слова та опозиції: "Він (Іванішвілі) завдав шкоди країні, послабив її та ізолював. Радість статусу кандидата в ЄС зруйнована проштовхуванням непотрібного закону".

Зурабішвілі розкритикувала ухвалені нещодавно закони про "іноагентів" та заборону "пропаганди ЛГБТ". "Лояльний та гостинний грузинський народ не слід плутати з урядом. У нашій країні туристам завжди раді, вони у безпеці", - звернулася президент до ЛГБТК-персон.

"Ще не все втрачено, – сказала Зурабішвілі. — Я прошу молодь, а також грузинів у віддалених частинах країни брати активну участь у виборах. Щоб ми могли позиціонувати Грузію як європейську країну та запобігти подальшій міграції молоді".

Зурабішвілі закликає сформувати експертний уряд терміном на 1 рік, щоб повернути Грузію на європейський курс. "Якщо проєвропейські сили візьмуть гору, я відкличу всі антиєвропейські закони і проведу переговори про вступ Грузії до ЄС", - пообіцяла вона.

"Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі 07.10.24, 13:56 • 12557 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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